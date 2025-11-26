强制举报虐儿｜半数儿童不信任补习班、兴趣班职员 救助儿童会冀扩大范围

《强制举报虐待儿童条例》将于明年1月20日生效，香港救助儿童会今（26日）发布《香港儿童的声音：对机构安全与友善环境的期望》报告，发现有半数的受访者在私人补习中心、活动中心或兴趣班等机构，未能有值得信赖的职员；亦有近三分一受访者认为意见未被职员认真对待，反映其在活动机构中缺乏安全感。

超过一半人每星期至少参加一次课外活动

是次调查于今年5月至9月进行，一共访问587名年龄介乎9至17岁的儿童，有超过一半人每星期至少参加一次课外活动，两成人每星期参与三次或以上，最常去为补习中心（63%），其次为课外活动中心（42%）及运动班（38%）。当中亦发现有超过五成儿童认为职员的友善态度可令他们感到安全，亦有逾六成认为清晰的个人资料政策能提升安全感。

救助儿童会：《条例》未涵盖机构职员 忧存漏洞

香港救助儿童会总干事曾迦慧认为，除了学校，儿童最常去的是补习社及兴趣班，然而《条例》未涵盖到该范围的职员，故担忧实施后或会出现漏洞。若儿童在家中或学校受伤害，但在机构中无可信赖的职员，儿童会求助无门，亦不愿表达意见或疑虑。

她强调虐儿个案是「一宗都嫌多」，《条例》生效只是第一步，更重要是令社会有「守护儿童」文化，亦提到研究是「儿童心声」，加上有6名儿童研究员参与，希望从他们的角度，了解其如何看待活动机构，以及期望怎样的儿童友善环境，令他们也可以发声，以促进儿童参与的权利。

安全环境对儿童非常重要

有份参与研究的中五学生丘倩荧表示，自2024年底参与研究，负责前期设计、试行及访谈工作等。同样作为儿童的她透露，日常会有颇长的时间在教育中心，她认为即使人手不足够，也可以从「小改进」开始，例如有些补习社设有全透明的玻璃窗户，职员走过也可以看到课室的情况，「起到监管作用之余，亦令儿童感觉自己是被尊重。」

另一位儿童研究员、中六学生田浚阳认为，儿童是很相信成人，故安全的环境对儿童是「非常重要」。在参与任何课外活动前，「安全」亦是一个基础，若缺乏安全，儿童会存疑虑，甚至出现心理压力。他认为半数受访者未能信任活动机构职员，主要原因是彼此缺乏沟通，加上儿童不会直接表达意见，「若职员未能及时观察，很多时便会忽略儿童的心声。」

香港救助儿童会提出数项建议，包括扩大强制举报责任至所有接触儿童的职位及专业人员；建立儿童友善的反映意见及举报渠道；制定守护儿童指引；扩大性罪行纪录查核至可能与儿童接触的人士。

该会亦呼吁家长要了解活动机构有否守护儿童政策，包括员工与儿童互动准则、聘请员工前有否索取性罪行纪录查核，甚至遇到意外是否有清晰处理流程。另一方面亦要主动与机构沟通儿童需要，并实地视察环境。

记者：何姵妤

摄影：何家豪