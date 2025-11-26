大埔宏福苑五级火｜专家料天气干燥及大风助长火势 需查围网是否阻燃物料及警钟故障

大埔宏福苑今（26日）发生五级大火，现场火势猛烈，冒出大量浓烟席卷半空。经民联主席、现任工程界议员卢伟国接受《星岛头条》访问时表示，据了解是宏昌阁外墙棚架起火，随后火势迅速蔓延，引致伤亡，形容事件令人非常难过。他亦指天气干燥及大风会影响火势，天文台今日也发出红色火灾危险警告信号，显示天气相当干燥，火警预防更需认真对待，不可掉以轻心。

卢伟国：需检视火警预防措施

卢伟国提到，有居民反映未听到消防警钟，可能导致部分市民走避不及，强调临时搭建物的防火问题值得关注，并重申此次火警发生在相当干燥的环境下，因此火警预防措施更需要认真检视。对于是否应以金属棚架取代竹棚，卢伟国认为，各种物料棚架均有其适用范围，完全以金属取代未必可行，关键在于做好现场火警预防措施，而非单纯依赖某种材料。他表示，火警调查一定要严肃进行，起火成因及建筑材料等问题都需要详细检视。他再次对事件表示难过，并呼吁社会正视临时搭建物的防火安全问题。

消防工程业界：棚架围网阻燃标准成关键

香港注册消防工程公司商会有限公司主席翁振腾向《星岛头条》表示，外墙棚架的围网是否采用符合标准的阻燃物料，对控制火势蔓延至关重要，而相关安全指引早已由屋宇署等部门制定。他指出，根据现行规例，外墙棚架的围网应使用阻燃物料，「咁就唔会烧得咁犀利，扩展得咁快」，从而为消防员救火争取时间，若火势迅速扩大，需要斟酌围网物料是否阻燃。

今次火警发生前一个月，中环华懋大厦亦曾有外墙棚架起火，当时屋宇署已表明需加强阻燃物料标准。对于短时间内再发生同类事件，翁振腾表示需调查是否涉及未按指引施工，但强调所有维修工程均需经授权人士确认符合安全要求。

对于是否应以金属棚架取代竹棚以降低火灾风险，翁振腾指出，火灾主要发生于围网而非棚架结构本身，即使改用金属棚架，若围网未具阻燃功能，仍无法解决问题。他认为重点在于如何防止围网引发火警，而非单纯更换棚架材质。

消防顾问 : 8座同时做维修 似乎在防火安全部署有不足

消防顾问梁锦德表示，竹棚及保护网本身「惹火」，若未做好阻燃处理，火势在干燥天气下会迅速蔓延，「但我个人不反对用竹棚，它轻身、韧性佳，只要浸泡阻燃剂就不易大火。」对于火势蔓延至屋苑多座大厦，他称工程公司固然责无旁贷，但政府部门都有责任，「香港很多楼宇老化需要维修，可否安排分阶段维修，避免『火烧连环船』？今次8座同时做维修，似乎在防火安全部署方面也有不足」。

香港工程师学会消防分部事务委员区家豪表示，屋宇署规定保护网、保护幕及防水油布等材料的阻燃性能，「燃烧时会炭化，令烟火没那么快传播，热量减少时会熄灭」；不排除竹棚内有报纸、木材等易燃物，导致火乘风势迅速蔓延。他指，当局应调查物料是否达标，也要做好消防安全教育，「一些人在旁边烧焊或吸烟，都有机会是起火源头，如果不制止，就算有很好的配件，也有机会发生火灾」。

港九搭棚同敬工会理事长何炳德表示，以一张18米乘2米大小的网为例，有阻燃性能约75至90多元，没有阻燃性能约56元，价钱差距甚大，不排除有业界为节省成本铤而走险，「一张网阻燃物料越多，重量越重，日晒雨淋下容易穿洞，通常只用一次就扔；普通网除了便宜、轻身，更可多次重用」。他亦关注，宏福苑8座大厦同时维修，决定上欠缺安全意识，「入面有人居住，有老有少，起火时很难避难。另据我所知，棚架已摆放1年多，时间越长，风险越大，所以我们建议所有维修工程应缩短工期」。

