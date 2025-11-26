大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟

大埔宏福苑今日（26日）发生五级火，酿成至少13死，包括一名消防员，以及多人受伤。宏昌阁外墙棚架率先起火，其后蔓延至宏泰阁及宏新阁等大厦。大埔宏福苑大维修近年已争议不断。根据大埔宏福苑业主立案法团文件显示，屋苑于去年7月进行大维修，至今已动工超过一年，原预计于明年3月至6月分批拆除棚架，惟一直未能完工。承办商为宏业建筑工程有限公司，有居民曾投诉在工程施工期间，有工人吸烟的问题。

《星岛头条》就火灾致电承建商，对方电话正在忙线；而业主立案法团电话则未有人接通。

宏福苑业主不满3.3亿元大维修方案 去年罢免法团

大埔宏福苑原业主立案法团于去年1月通过3.3亿元方案进行屋苑大维修，要求8座共1,984户，每两个月、分6期缴交16至18万元的维修费，结果引起大量业主不满，相关工程于去年7月起动工。有业主按《建筑物管理条例》法定要求召开特别业主大会，重新决定维修方案、以及重选法团代表，去年9月部分业主成功召开特别业主大会，经过讨论后，以大比数通过罢免在任逾10年的法团，及选出新法团代表。

宏福苑新法团原预计明年3至4月开始拆棚

新法团代表承诺会重新检视大维修合约的条款，并与业主共同监管大维修进度。根据宏福苑法团的会议纪录，法团在去年6月举行第一次法团大会，跟进强制验楼计划及工程集资安排。法团于今年9月在周年大会中汇报工程进度时表示，大维修承办商为会加快工程进度，第一期（宏昌阁、宏盛阁及宏志阁）预计于明年3至4月开始拆棚，第二期（宏新阁、宏建阁及宏泰阁）预计于明年4至5月拆棚，而第三期（宏仁阁及宏道阁）则于明年4至6月拆棚。

有宏福苑居民投诉工人施工期间吸烟

翻查资料，有关棚架工程已动工超过一年，其中包括重建天台太阳能板、窗楣窗簷、批荡、灌浆舖纸皮石等工序。在该法团去年第3次全体会议中提及，有居民曾投诉在工程施工期间，有工人吸烟的问题。及后受超强台风「桦加沙」影响，有关棚架结构出现损毁，在10月上旬需要进行加固修葺工作。

