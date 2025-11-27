大埔宏福苑五级火｜历年35消防员因工殉职 2016年迷你仓四级大火致两消防员殁

大埔宏福苑昨日（26日）发生五级火警，屋苑大厦外墙疑棚架起火，波及大厦内部，火势亦蔓延至邻近大厦，至今 仍未救熄。 截至今日（27日）， 造成44死58伤，死者包括一名消防员 。翻查资料，1964年首次发出五级警报至今，香港曾发生46宗最少达到五级的大火；而自香港消防处成立以来，共35名消防员因工殉职，其中18人于火警中牺牲。

大埔宏福苑发生五级火警

2025年11月26日大埔宏福苑发生五级火警，当时屋苑正进行全苑外墙维修，宏昌阁外墙竹棚率先起火。竹棚外围的防护网迅速燃烧，加速火势蔓延。消防处于下午2时51分接获多宗报案后，首批人员于3时02分抵达现场，随即将火警升为三级。火势持续扩大，当局于3时34分提升至四级，至傍晚6时22分正式宣布为五级火警。消防处研判，燃烧的竹棚碎屑在风势助长下，导致大火迅速波及其他大厦。火警至今造成44死58伤，死者包括一名消防员。

殉职消防员为何伟豪，37岁，入职9年，驻守沙田消防局。何在当日下午3时01分到场，并在地下位置灭火，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，陷入昏迷，救护员替他进行急救，惟送院抢救后终不治。

2016年迷你仓四级大火 共两名消防员殉职

对上一次消防员因火警意外殉职，要到2016年牛头角道淘大工业村迷你仓四级大火，火警历时108小时，期间两名消防员殉职，包括高级消防队长张耀升、消防队目许志杰。

2016年6月21日上午，牛头角道淘大工业村第一座3楼的时昌迷你仓，因冷气机疑似漏电引发火灾，火势迅速蔓延至多个仓库。由于该旧式工厦未安装洒水系统，内部通道狭窄，且存放货物的上锁仓位多达200个，导致火场温度极高、浓烟密布，消防员灭火难度极高。在救火过程中，两名消防员一度失联，其中一人其后成功返回入口；另一名高级消防队长张耀升于晚上约8时10分被救出，惟至9时54分证实不治。火灾发生两日后，现场情况于6月23日发生突变，37岁消防队目许志杰更陷入昏迷，送院抢救后不治，成为此次大火中第二位殉职的消防人员。

长沙湾丽昌工厂大厦四级火 消防队目殉职

2010年3月8日，长沙湾丽昌工厂大厦发生四级大火，火警中动员逾百名消防员灌救。消防队目杨俊杰进入火场约20分钟后失联，至中午12时55分搜救人员发现他被倒塌天花及铁板压住下半身被困。他身处高温火场近两小时，气樽空气耗尽，吸入浓烟昏迷，送院后证实不治。

旺角弥敦道嘉禾大厦五级火警

2008年8月10日，旺角弥敦道嘉禾大厦发生5级大火，浓烟充斥全厦产生「烟囱效应」，加上起火的夜总会无防烟门及间隔曾遭改动，造成多人走避不及，酿成4死55伤；2名殉职消防员萧永方及陈兆龙穿着整套装备入火场救人，其间二人将身上仅有的氧气樽让给居民使用，最后因氧气樽气量不足，吸入浓烟，英勇殉职。其中陈兆龙仅入职一年。

