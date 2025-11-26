Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜一文睇清全港选举活动一览 选举缤纷日、免费入场设施及特别优惠详情

社会
更新时间：15:58 2025-11-26 HKT
发布时间：15:58 2025-11-26 HKT

为迎接12月7日立法会换届选举，政府推出一系列优惠措施鼓励市民投票，并将12月6日定为「选举缤纷日」，全港各区将举办多元化活动。《星岛头条》为大家整理这两日的重点活动及优惠资讯，方便市民规划参与。

12月6日政府重点活动

  • 当晚在西九文化区举办「同心投票创未来大汇演」，汇集各台艺人表演及著名魔术师演出，与市民共庆。
  • 当日在本港多处地点举办嘉年华活动，康文署于6个场地举办「选举乐缤纷」，加入体育元素。
  • 大埔海滨公园举行公民教育嘉年华。
  • 湾仔及北角海滨推出水陆体验活动。
  • 环境及生态局会联同九巴于荔枝角月轮街车厂展出古董巴士及电动巴士
  • 8个纪律部队将举办活动及开放设施供市民参观，例如青衣消防局、政府飞行服务队停机坪。
  • 湿地公园免费开放。
  • 康文署场地免费入场，包括公众游泳池、科学馆、太空馆、艺术馆等。
  • 「绿在区区」回收获双倍积分。
  • 食环署在街市进行宣传选举的活动，向市民派发礼物。
  • 房屋委员会指定商场、街市及油塘「大本型」商场消费满指定金额，消费满指定金额，可获额外1小时免费泊车。
  • 法定古迹景贤里将于逢星期六及日开设导赏团予市民免费报名参加。

12月7日政府重点活动

  • 湿地公园继续免费开放。
  • 康文署多个场地仍维持免费入场，包括公众游泳池、科学馆、太空馆、艺术馆等。
  • 「绿在区区」回收获双倍积分
  • 食环署在街市进行宣传选举的活动，向市民派发礼物。
  • 房屋委员会指定商场、街市及油塘「大本型」商场消费满指定金额，消费满指定金额，可获额外1小时免费泊车。

商户优惠

新世界发展

  • K11 MUSEA及K11Art Mall现金消费券（消费满100元便可获得50元折扣），每日名额1,207名，共派33日，总值约2,000,000元。

周大福创建

  • 香港会议展览中心：价值500元的餐饮优惠券（消费满1,000元可用），共1,500张，总值750,000元。
  • 港怡医院：价值1,000元体检或医美优惠券（消费满2,000元可用），共500张，总值500,000元。
  • 周大福人寿：价值1,000元的保费折扣券（指定产品消费满10,000元可用），共127张，总值127,000元。

启德体育园

  • 启德零售馆：价值300元的电子消费优惠券（消费满600元可用），共4,000张，总值1,200,000元。

佐丹奴

  • 购物优惠券（消费满600元便可获得100元扣减），共3,000张，总值300,000元。

港铁

  • 港铁商场推出「投票有礼」抽奖活动，提供超过300份、由1,000元至最高50,000港元的港铁商场电子优惠券。

香港戏院商会

  • 市民可凭投票后获赠的实体心意谢卡，到10间院线的票房购票，可享5折优惠，每卡限购乙张半价戏票

六大商会推抽奖

中华总商会、厂商会、工业总会、总商会、香港中国企业协会、香港中华出入口商会，将合办名为「共建未来・感谢有您」商界同盟全城大抽奖活动。
 

