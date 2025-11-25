零废气零噪音零气味 煤气公司提供氢能发电方案助本港绿色转型

现时本港大部分建筑地盘依赖传统柴油发电机运作，产生大量废气和噪音，不仅危害健康，亦影响空气质素。近年积极推动氢能应用的煤气公司，凭借成熟的技术优势和基础设施，率先推动多个氢能发电方案，主打「零废气、零噪音、零气味」，开拓本港低碳能源市场。

氢能发电机组解决柴油发电机空气污染和噪音问题

香港市民每天使用的煤气，其实是用天然气和石脑油生产而成的合成燃气，不但与煤炭这种高污染燃料无关，更属于低碳排放的燃料，当中成份约一半是洁净的氢气。煤气公司近年再进一步，从合成燃气中抽取氢气，供应予交通、建筑、数据中心等行业使用。

煤气公司更与一间新能源科技公司共同开发移动式氢能发电系统，这套大约一个货柜大小的机组，应用由煤气公司生产的氢气，透过「氢燃料电池」产生电力。煤气公司总经理（工商市务及营业）江绍权表示，氢能发电机组运作时只产生纯水，既无废气而且宁静，特别适合建筑工地使用。「它解决了工地使用传统柴油发电机的空气污染和噪音问题。除了是环保的选择，氢能发电直接减低工程对附近居民的影响，使工地有更长的运作时间。」

煤气公司总经理—工商市务及营业江绍权向建造业界介绍氢能发电方案。

氢能发电应用场景广泛，包括位于科学园的全港首个予公众使用的电动车自动氢能充电系统。（模拟图片）

煤气公司与建造业议会合作 促进低碳氢在工地应用

为了促进低碳氢在工地的应用，早前煤气公司与建造业议会达成策略合作，向建筑业界就氢能发电一体化解决方案提供建议，并物色合适的氢能设备供应商，更计划于九龙湾建造业零碳天地设置氢能发电机组，作为示范项目。

由于氢能发电机组可移动到不同场景发电，除了工地外，机组亦适用于港口设备、大型活动等临时供电场景。事实上，在早前举办的第十五届全运会高尔夫球赛事中，正是由该套机组为粉岭高球场部分设施提供「氢电」。

江绍权表示，煤气公司近年积极开发包括氢能在内的绿色能源，以加速各行业的绿色转型。今年7月，煤气公司与香港科技园公司合作，携手建设全港首个公众电动车自动氢能充电系统，预计明年投入运作。充电系统直接从燃气管道抽出高纯度氢气，经氢燃料电池转化成电能，再输出到科学园5个电动车充电桩。

氢能发展是香港走向碳中和关键一环

香港要走向碳中和，氢能发展是关键一环。多年来，煤气公司在港九新界铺设的3,700公里地下管网，这意味著不用长途运输，不必担心船运、货车带来的额外碳排放，直接从脚下的管道取气就行。这种「就地取材」的模式，大幅降低了氢气的碳足迹，也让供应链变得更短、更灵活。

更进一步的突破在将军澳。煤气公司携手国际环保企业威立雅，正在将军澳堆填区兴建全港首座「绿氢」生产设施。这座厂房利用堆填区产生的生物沼气，经过处理后制成零碳排的绿氢。项目预计2026年投产，届时每天可生产约330公斤氢气，是本港迈向清洁能源的重要一步。