野猪翻摷食物散落一地 露营客无视遍地垃圾走人？ 营友怒斥「无手尾」自发执拾

户外露营时，间中都会见到野猪出没觅食。有网民周日（23日）发文，称日前露营时有野猪夜袭马鞍山昂坪营地，不但狂扯帐篷，还狂咬一番，苦主在文中指「瞓瞓下见到个猪鼻」，影片中更见两名大汉挥舞树枝并不断呼喝驱赶，场面惊险。另有露营友在社交专页发文，怒斥有露营人士「无手尾」，遗下大量垃圾和食物包装在大草坪便离去，担心引来更多野猪和老鼠，破坏生态环境。

露营友斥「玩完唔识拎自己垃圾落山？」

该网友在露营群组帖文中，指周五（21日）到同一营地露营，翌日早上发现大草坡满地突然遍布垃圾、食物包装，相信是前一晚被野猪翻摷后散落一地。他在文中直言，「识得上嚟Camping开大餐、睇日出，玩完唔识拎返自己啲垃圾落山？」他又斥相关人士「啲垃圾散落喺大草坡、扮睇唔到唔执返，拍拍屁股就走咗去。」

事主向《星岛头条》表示，昂坪营地不时有大型野猪出没，牠们容易被食物及垃圾味道吸引，若无处理好或将食物挂上树，野猪便会试图「抢食」。他指，周五晚上大草坡一带不时传来普通话和广东话混杂的惊叫声、赶走野猪的叫骂声，以及嬉闹声，又留意到遗留在草地的食物和垃圾包装是简体字和内地食物，故相信是前一晚的内地露营人士无妥善清理便离去。

内地露营客增 事主称部分人欠环保意识

事主收拾行装准备离开时，眼见大草坡垃圾遍地，加上一阵臭味， 形容「实在太污糟」，相信其他行山人士见到也不会好受，更担心有人会「有样学样」乱抛垃圾，招惹更多野猪或老鼠，而自己不赶时间，故自发清理现场。

本身喜欢越野跑和行山的事主坦言，香港郊外有山有海，「好靓，又好方便到达」，指山上舒服干净的环境得来不易，认为上山游玩「自己垃圾自己带走」是基本责任。据他所见，近年内地旅客行山露营情况很多，部分人有一定环保意识， 但始终会有「老鼠屎」置垃圾于不顾。

事主又分析，或许是两地文化不同，部分内地旅客不明白为何山上景区无垃圾桶，甚至觉得「自然有人会处理垃圾」。而露营产生的垃圾、厨余更多，部分人亦对生火烧地、应对野猪、嘈音问题及礼仪守则意识较弱。他希望有关单位能向大众和游客宣传爱护郊野环境、自己垃圾自己带走、不要胡乱生火等基本概念。

野猪关注组：营地本来就是野猪栖息地

野猪关注组发起人黄豪贤（Roni）向《星岛头条》表示，不少人以「黑点」形容野猪常出没的营地，但事实上该区本来就是野猪栖息地，强调其实是人类走进牠们的生活空间，才增加冲突机会。他鼓励大家应持互相尊重心态，而非妖魔化野猪，让生态、人类和动物共存。

Roni指，野猪一般会避开人，若主动靠近多由人类行为引致，包括营地承载量远超负荷。他以今次的马鞍山昂坪营地为例，指不少人会在指定营地以外「非法扎营」；另有露营人士无处理好食物和垃圾，积聚气味吸引野猪觅食。他又科普，野猪嗅觉灵敏，可闻到距离500米外，甚至地底10多米的食物味道。林林总总的原因都令野猪有习惯到营地取食物，最终改变习性，出现冲突。

野猪嗅觉灵敏 胶袋放食物不足够

他提醒，单用胶袋存放食物并不足够，建议用密封保温箱，亦可把食物吊高在高处或树上，又呼吁千万不要把食物放在帐篷内，否则野猪会冲入营找食物。他认为渔护署等政府部门应加强控制人流、管理承载量，也需增派清洁人手，并改善垃圾桶设计，避免被野生动物翻找。最后应加强教育，建议可在小红书等平台宣传不要喂野猪、生火烧地、须自行带走垃圾等基本概念。

记者：陈俊豪

图片来源：Kei MK @FB香港人露营分享谷