中日恶化︱亲子交流团东京变成都 维多利亚教育机构：审慎评估安全及不确定因素
更新时间：18:30 2025-11-25 HKT
发布时间：10:00 2025-11-25 HKT
发布时间：10:00 2025-11-25 HKT
中日关系恶化之际，继教育局日前表示香港代表团将退出今年的「21世纪东亚青少年大交流计划」，日本共同社昨（24日）引述消息指，香港政府开始停止与日本驻港总领事馆官方交流。情况再蔓延，有幼稚园将原定前往东京的亲子交流团，更改目的地至四川成都。
东京亲子交流团 目的地改成都
网上传出一张维多利亚教育机构有关「2026亲子访东京教育交流团」通告，内容为机构宣布原定明年复活节假期期间（2026年4月6至10日）举办的亲子海外交流团，原计划前往日本东京，目的地将更改为四川成都。
机构指亲子活动未开始接受报名
维多利亚教育机构回复《星岛头条》查询，指是次活动为本机构给家长自由选择的亲子活动，目前尚未开始接受报名，会继续与家长保持沟通。
机构：审慎评估整体环境安全
通告表示，鉴于特区政府近日呼吁前往当地的港人需提高警觉并注意安全；同时，香港保安局亦更新了「外游警示制度」中的相关资讯。机构经审慎评估整体环境的安全及不确定因素后，决定将交流团地点更改为四川成都，以保障家长及幼儿安全，亦将于本周内公布成都交流团的详细安排。
机构又说，期望透过此次交流团，让幼儿与家长在安全愉快的环境中，获得珍贵的文化交流与成长体验。
最Hit
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
2025-11-24 15:34 HKT