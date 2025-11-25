Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱亲子交流团东京变成都 维多利亚教育机构：审慎评估安全及不确定因素

社会
更新时间：18:30 2025-11-25 HKT
发布时间：10:00 2025-11-25 HKT

中日关系恶化之际，继教育局日前表示香港代表团将退出今年的「21世纪东亚青少年大交流计划」，日本共同社昨（24日）引述消息指，香港政府开始停止与日本驻港总领事馆官方交流。情况再蔓延，有幼稚园将原定前往东京的亲子交流团，更改目的地至四川成都。

东京亲子交流团 目的地改成都

网上传出一张维多利亚教育机构有关「2026亲子访东京教育交流团」通告，内容为机构宣布原定明年复活节假期期间（2026年4月6至10日）举办的亲子海外交流团，原计划前往日本东京，目的地将更改为四川成都。

机构指亲子活动未开始接受报名

维多利亚教育机构回复《星岛头条》查询，指是次活动为本机构给家长自由选择的亲子活动，目前尚未开始接受报名，会继续与家长保持沟通。

机构：审慎评估整体环境安全

通告表示，鉴于特区政府近日呼吁前往当地的港人需提高警觉并注意安全；同时，香港保安局亦更新了「外游警示制度」中的相关资讯。机构经审慎评估整体环境的安全及不确定因素后，决定将交流团地点更改为四川成都，以保障家长及幼儿安全，亦将于本周内公布成都交流团的详细安排。

机构又说，期望透过此次交流团，让幼儿与家长在安全愉快的环境中，获得珍贵的文化交流与成长体验。

