残特奥会火炬传递︱11.29粤港澳深四地同步举行 即睇香港赛区路线及封路详情

残特奥会火炬传递｜为迎接12月8日全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会（残特奥会）正式开幕，香港、澳门、广州、深圳四个城市将于11月29日同步举行残特奥会火炬传递。四个城市各有50名火炬手，合共200名参与。深圳将于上午9时举行启动仪式，而香港、澳门和广州则于上午9时30分举行起跑仪式，四地同步展开火炬传递。火炬传递结束后，各城市代表会将火种送回广州，并于下午约5时在广东奥林匹克体育中心举行融火仪式，以衔接残特奥会开幕式场内火炬传递及燃点主火炬。

香港站火炬传递途经多个标志性地标

香港站的火炬传递仪式将于11月29日上午9时30分开始，路线全长约9公里，其中跑步距离约占3.4公里，共分为五段。起点设于添马政府总部，途经中西区海滨长廊（中环段）、湾仔临时海滨花园、香港回归祖国纪念碑及金紫荆广场。第二段火炬手将乘坐天星小轮横渡维多利亚港。随后进入第三段尖沙咀段，由尖沙咀天星码头巴士总站经梳士巴利道至么地里，途经香港文化中心及香港艺术馆。第四段火炬手将乘坐开篷巴士前往香港启德体育园巴士站。最后进入第五段启德体育园范围，途经启德青年运动场正门铜像，转入启德青年运动场，沿场内跑道传递火炬，由最后一名火炬手点燃火盆并进行收火仪式。

全国运动会香港赛区统筹办公室主任杨德强表示，香港赛区的火炬手由各界别组成，包括体育界、赞助机构、义工、青年、残疾人士和少数族裔。其中包含来自体育界的不同残疾类别运动员，充分展现香港作为一个多元、开放和共融的城市。杨德强亦赞扬义工在赛事期间于多个岗位提供重要支援，并感谢每位义工的无私付出和热诚服务，特别是残疾义工的参与，使今届残特奥会更为多元和精彩。

本届残特奥会香港特区派出历来规模最大的代表团参加，包括超过280位运动员。

道路管制安排

为配合火炬传递活动，警方和运输署将实施相应的道路管制和公共运输安排。火炬传递期间，湾仔北、尖沙咀海旁及启德体育园一带的路段将实施封路及特别交通安排。所有受影响道路将在火炬传递后适时开放。

湾仔北封路详情

金紫荆广场外的一段博览道东将于上午8时起封闭。

博览道、中环及湾仔绕道隧道（东行）往博览道的支路，以及博览道东将于上午9时起封闭。

龙和道及鸿兴道等一带道路将间歇性封闭。

尖沙咀海旁一带封路详情

梳士巴利道、广东道、九龙公园径、汉口道、弥敦道、中间道、漆咸道南、康运径、么地里及红磡绕道等将于上午8时30分起封闭。

康庄道、漆咸道北、东九龙走廊将间歇性封闭。

启德体育园一带封路详情

宋皇台道启德青年运动场旁的上落客区将于上午8时起封闭。

东九龙走廊、九龙城道及宋皇台道将间歇性封闭。

此外，中西区海滨长廊（中环段）部分路段、金紫荆广场和湾仔临时海滨花园亦将在活动期间临时封闭。

限制飞行区

警方将于11月29日上午8时30分至中午12时，在火炬传递路线向外伸延两公里范围设立临时限制飞行区。除获正式授权的小型无人机外，其他小型无人机将被限制进入。相关的临时限制飞行区详情将载于小型无人机电子平台「SUA一站通」。

公共运输安排

为配合残特奥会火炬传递香港站当日上午警方于湾仔北及尖沙咀实施的临时道路封闭及交通管制措施，行经湾仔博览道东、尖沙咀码头巴士总站、弥敦道及梳士巴利道一带受影响路段，合共58条专营巴士路线及五条专线小巴路线将由当日首班车起调整服务。九巴8P号线（海逸豪园—尖沙咀（循环线））将会暂停服务。其余受影响巴士及小巴路线，则需临时改道或停用／迁移于受影响地区内的相关站点，并会于道路重开后陆续恢复正常运作。相关公共运输服务营办商将会张贴通告，通知受影响乘客有关服务调整的安排。

根据火炬传递的路线，火炬亦会以渡轮及开篷巴士运送至启德体育园，沿途将会有临时管控措施。湾仔—尖沙咀渡轮航线预计在上午约9时30分至10时45分期间，或会因应实际情况而需临时调整服务。湾仔北、西九龙及东九龙的交通亦会较为繁忙。运输署呼吁前往受影响地区的市民和旅客，应预早计划行程，预留充裕交通时间，并尽量使用铁路服务，避免驾车前往有关路段。