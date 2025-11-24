Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热︱数宗确诊个案曾在青衣自然径被蚊叮 食环署加强附近灭蚊工作

社会
更新时间：22:05 2025-11-24 HKT
发布时间：22:05 2025-11-24 HKT

基孔肯雅热输入个案持续增加，近日录得5宗输入个案的患者均居于青衣。衞生防护中心表示，部分确诊个案报称，在青衣自然径行山期间曾被蚊叮咬，中心认为青衣自然径风险较高。食环署已于青衣自然径一带进行防蚊灭蚊，务求切断基孔肯亚雅热的传播链。环境及生态局副局长黄淑娴今日（24日）前往视察，并听取食环署汇报相关灭蚊工作。

食环署葵青区环境衞生办事处高希强总监表示，相关雾化处理杀灭成蚊工作已覆盖该处的各条行山径，而雾化工作仍会持续进行。因应青衣自然径的地理情况，食环署亦试行应用机械狗协助杀灭成蚊工作。

防护中心亦表示，根据流行病学调查，最近5宗输入个案的患者，在潜伏期及发病后在青衣北活动的范围有重叠，主要包括青衣市中心一带及青衣自然径附近。中心正就病人样本进行基因排序及分析，并对比其他本地及输入个案，以确定他们之间是否有关联。

为审慎起见，中心呼吁自11月1日起曾在青衣自然径一带行山的人士，若出现相关病征，尽快求医，并致电中心早前设立的查询热线（2125 2373），热线每日由上午9时至下午8时运作。中心会为出现病征人士进行评估，如有需要，会安排抽血化验，而过去一天中心未有接获有病征人士致电查询。中心的流行病学调查仍然继续。 

