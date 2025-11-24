低空经济｜「监管沙盒X」启动礼举办 陈美宝冀明年底前草拟行动纲领

政府锐意发展低空经济，低空经济「监管沙盒X」启动礼今日（24日）举行。运输及物流局局长陈美宝表示，「监管沙盒X」将于明年初推动，涵盖跨境路线等技术难度较高的应用场景，待累积足够数据和经验后，会将当中最成熟、先进的项目迈向商业应用。她亦指会咨询业界意见，希望在明年年底前草拟「发展低空经济规划行动纲领」，「作为政府建构整个低空经济顶层设计的基建设施，包括航线、航点、地上配套设施，作为整个蓝图，可以给到业界很清晰及很前瞻的方向。」

29个「监管沙盒」试点项目已「落地」

「监管沙盒」让行业持份者能够在指定航线内，以可控及安全方式，就一些项目概念进行测试和试验。政府3月公布首批38个「监管沙盒」试点项目，陈美宝说，当中29个已「落地」，是很实在的成绩。其中，有项目仅花18分钟，就由数码港飞到长洲配送医疗物资，较水陆提升6成以上效率。港铁公司利用无人机，在晚上「黄金两小时」检查沿线设施，令检查工作更精准、高效及安全。香港科学园内俗称「金蛋」的高锟会议中心，更利用无人机清洁外墙。

陈美宝亦提到，发展局、地政总署、消防局、路政署等十多个政府部门，都纷纷利用无人机，提升不同公共服务效率，为市民带来幸福感。

生产力局首席数码总监黎少斌表示，自「监管沙盒」启动，生产力局已为逾15个无人机应用试点项目提供安全运作、灵活测试环境，并为政策制订者与业界提供宝贵数据和经验，加速实现各类应用场景。进阶版「监管沙盒X」将聚焦技术难度更复杂场景，包括无人机交通管理系统、重量超过150公斤的非传统航空器、跨境操作、支持多场景以及多用户的共享平台等，为更多无人机应用提供安全、灵活、前瞻的测试平台，促进建设具竞争力的低空经济生态圈。生产力局将继续以技术合作伙伴角色，协助业界进行技术发展和应用测试，推动创新方案在实际环境中落地。

记者：萧博禧