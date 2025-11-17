消委会︱20款冬季双人被 Cottex及POLOTEX羊毛被「唔足秤」 声称纯羊毛实测仅50%及23%

消委会冬季双人被｜天气开始转凉，不少消费者开始物色合适的保暖被。市面上有羽绒被、全丝棉被、人造纤维被及羊毛被等多种选择！消费者委员会拣选20款双人冬季被进行测试，包括Natural Home、雅芳婷、宜家家居IKEA等品牌，发现大部分样本整体表现理想！

不过，消委会指出两款羊毛被，售699元的Cottex抗菌100%纯羊毛被（样本W4）和售399元的POLOTEX Pure Wool Comforter（样本W5）标示的填充物为100％羊毛，惟实际检出结果显示其填充物含有聚酯纤维，羊毛成分分别只占50.5％及23.1％，与标示差异甚大，并不符合欧盟法规的规定。

消委会冬季双人被评测项目

消委会评测市面20款双人冬季被品质、填充物成分、洗濯及护理表现、被套防漏性能及阻燃能力等。同时，评测亦量度了各样本的保暖程度、重量、羽绒被填充物的填充量及蓬松度，以协助消费者选购合适的保暖被产品。

样本于2023年2月在香港的百货公司、床上用品专门店及家品店购买。评测方法参考国际与欧洲相关标准。

▼▼即睇20款冬季双人被消委会评测结果▼▼

推荐冬季双人被产品名单

根据是次评测结果，以下列出总评分达5分及4.5分的冬季双人被产品型号、品牌和价格：

总评分5分产品：

BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) (BIG)：$4,680

Cherry 抗菌纳米养生被 (Cherry)：$339

Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET (Finlayson)：$959

Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) (Natural Home)：$4,499

Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) (Uji Bedding)：$960

总评分4.5分产品：

雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet (雅芳婷 afontane)：$3,360

卡凯妮 Carenie 贵族纯蚕丝被 (卡凯妮 Carenie)：$3,620

FINESSE 丝棉被 H902 (FINESSE)：$1,699

部分人造纤维、羊毛填充物「唔足秤」

以下为是次冬季双人被主要测试项目的结果和评分摘要，详细列出各类被的表现及发现的问题：

两声称100%纯羊毛 实测仅50.5%及23.1%

在填充物成分分析方面，羽绒被样本的实测含绒量高于标示值，且品质分类为1级品质鹅绒，与产品标示相符。全丝棉被样本的填充物成分均为100%蚕丝，亦与标示一致。然而，部分人造纤维被及羊毛被样本存在标示不符的情况。

其中，人造纤维被样本SF5 (Collection de Chambre) 标示含40%大豆蛋白纤维，但实测仅得24.6%，不符合欧盟法规。羊毛被样本W4 (Cottex) 及W5 (POLOTEX) 标示100%羊毛，但实测羊毛成分分别只占50.5%及23.1%，与标示差异甚大，同样不符欧盟法规。消委会已将相关测试结果转交海关跟进。

洗濯及护理表现

洗濯及护理表现方面，多个样本显示出不同程度的问题。样本S3 (KAU KEE) 标示不可水洗及干洗，该项目只获3.5分。样本D3 (Royal Collection) 经5次洗濯后，阔度缩水率达7.4%，整体评分3.5分。样本SF4 (IKEA) 经5次洗濯后，长度及阔度缩水率分别为6.1%及7.3%，部分缝线亦出现断裂情况，整体评分同为3.5分。此外，样本W4 (Cottex) 经洗濯后出现填充物漏出情况，整体亦只获3.5分。

被套防漏性能

被套防漏性能是评测冬季双人被的重要指标之一。羽绒被样本D6 (Valentina B) 的防漏表现相对逊色，仅获2.5分。人造纤维被样本SF2 (Nitori) 及SF3 (卡撒天娇 CASABLANCA) 的防漏表现亦不理想，评分分别为3.5分及3分，显示其在防止填充物外漏方面有改善空间。

阻燃能力

阻燃能力测试结果显示，全丝棉被样本S4 (Cherry) 在薰烧香烟测试中出现逐渐加剧的薰烧现象，表明其阻燃能力有待改善。消委会已将此测试结果转交海关跟进，以确保消费者安全。

专家解读冬季双人被选购要点

多位专家就冬季双人被的选购提出了专业建议。香港胸肺学会会长雷美诗指出，羽绒被中的绒毛及羽毛属于动物致敏源，可能引起过敏反应或诱发哮喘症状。她建议选用高密度、防敏材质制成的被套以阻隔填充物微粒外漏，并定期以温水清洗被套。雷美诗医生提醒，适中保暖度的被已能满足大部分儿童需要，而长者因体温调节能力较弱，保暖性能应是首要考量。

香港医学会代表皮肤科专科医生陈厚毅则强调，湿疹或皮肤敏感患者容易因被铺中的尘螨而出现过敏反应。他建议这类患者选择容易及方便清洗的被铺产品，以减少致敏风险。对于婴幼儿，陈医生建议选择适度保暖的被，以避免身体闷热导致出汗，引发热痱等问题。

冬季双人被实用选购及使用建议

综合以上评测及专家建议，消费者在选购及使用冬季双人被时可参考以下实用指引。

选购建议：

根据个人喜好、实际需求及较重视的项目（如保暖度、防敏、易清洁等），全面比较后选择合适的产品。

选购被子时，普遍会关注被芯填充物成分，应仔细核对产品标示与实测报告。

使用建议：

日常使用时应外加被套／袋，并定期清洗被套／袋以保持清洁衞生。

应严格按照护理标签上的建议方法进行洗濯及保养，以延长被子的使用寿命。

定期轻拍或适当日晒被子，可帮助填充物恢复弹性及保持蓬松度。

切勿在床上吸烟，也不应在无人看管下在床边燃点蜡烛、香薰等物品，以免引发火灾，保障人身安全。

无论使用哪种被芯，建议每隔1至2星期清洗1次被套、床单及枕套，这不仅可杀灭床具上的尘螨及清除其排泄物，亦能去除该等用品上的皮屑，从而减少尘螨的食物来源。

编号 品牌、产品名称或识别 大约零售价 原产地 填充物成份标示准确程度 清洗方法 保温值 (TOG) (洗濯前/洗濯5次后) 总评 分类 D1 Natural Home 70% White Goose Down Comforter (DFQT1070Q) $4,499 中国 5 用肥皂及温水表面清洁，如需要可干洗 6.5 / 6.7 5 羽绒被(标示含绒量70%) D2 Dolce Sogno 70% Hungarian Basic Down Quilt $3,499 匈牙利 5 干洗 9.1 / 9.3 5 羽绒被(标示含绒量70%) D3 Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight $1,999 — 5 水洗 8.6 / 9.4 4 羽绒被(标示含绒量70%) D4 BIG 90% European White Goose Down Winter Duvet (PE73) $4,680 羽绒:欧洲 生产:中国香港 5 水洗及干洗 11.1 / 10.7 5 羽绒被(标示含绒量90%) D5 雅芳婷 afontane 90% White Goose Down Snappable Duvet $3,360 中国 5 干洗 10.1 / 10.3 4.5 羽绒被(标示含绒量90%) D6 Valentina B 90% Goose Down Quilt $5,580 德国 4 水洗及干洗 8.6 / 8.7 3.5 羽绒被(标示含绒量90%) S1 卡凯妮Carenie 贵族纯蚕丝被 $3,620 中国 5 干洗 8.2 / 7.9 4.5 全丝棉被 S2 FINESSE 丝棉被 H902 $1,699 中国 5 水洗(手) 及干洗 8.3 / 7.6 4.5 全丝棉被 S3 KAU KEE 纯蚕丝保健被 (SW73) $1,632 — 5 不可水洗及干洗 7.4 / — 4 全丝棉被 S4 Cherry 100%超顶级桑蚕丝被(冬厚被) NSC-70Q $2,790 — 5 干洗 6.3 / 6.2 2.5 全丝棉被 SF1 Cherry 抗菌纳米养生被 $339 — 5 干洗 8.4 / 7.7 5 人造纤维被 SF2 Nitori 羽丝绒舒柔被 $499 中国 5 水洗(手) 8.1 / 8.9 4.5 人造纤维被 SF3 卡撒天娇 CASABLANCA 天然大豆多功能冬厚被 (NP000SBW70) $849 — 5 干洗 9.2 / 8.4 4 人造纤维被 SF4 宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被 200 x 200 AP (00458094) $500 中国 5 水洗 5.2 / 5.7 4 人造纤维被 SF5 Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter) $942 — 2.5 水洗及干洗 7.2 / 7.0 3.5 人造纤维被 W1 Uji Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT (WLWQ 5070) $960 — 5 水洗 6.3 / 6.0 5 羊毛被 W2 Finlayson Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET $959 羊毛:澳洲 生产:中国 5 干洗 6.1 / 5.8 5 羊毛被 W3 Woolstar Lite Wool Quilt $1,352 澳洲 5 水洗及干洗 4.8 / 5.0 4.5 羊毛被 W4 Cottex 抗菌100%纯羊毛被 $699 — 1.5 干洗 5.8 / 6.2 3 羊毛被 W5 POLOTEX Pure Wool Comforter $399 — 1 干洗 6.8 / 6.6 2.5 羊毛被

图片来源：消委会