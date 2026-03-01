两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！

【2元乘车/两元两折/2蚊车/长者出行】去年《财政预算案》提出，60岁或以上长者享2元优惠的门槛不变，10元以下车资继续收2元，车资10元以上则按原价两折计算，并设每月240程的乘车次数上限。新安排将于今年4月实施，每月限搭240程的方案则预计2027年4月左右实施。《星岛头条》整理关键改动，助市民快速掌握政策细节。

今年4月起，两蚊两折率先推出，届时乘搭次数不受限制。新收费实行一年后，才会加入每月240程的优惠上限。当局相信，这个相当于每日约8程车的次数，已足以满足大部分长者日常出行需要。

第一阶段：「两元两折」方案今年4月推行；

第二阶段：每月240程优惠上限方案2027年4月推行；

10元或以下车资：维持现行2元优惠；

10元以上车资：改为支付原价的两折。

在新计划下，受惠资格及具体使用方法将维持不变。凡年满60岁或以上的香港居民，仍可继续如常使用「乐悠咭」拍卡乘车，轻松享有相关交通优惠。

两蚊两折｜ 超过10元付两折 车资随时增５倍

「两元两折」方案指，受惠人士搭乘成人票价为10元或以下的路线，维持缴付2元车费，而搭乘10元以上路线，则需付全额车费的两折。新机制下，长者乘搭长途路线的开支将有所增加。以三类常见路线作估算，发现即使车费按两折计算，实际支付金额均高于现时的2元。其中以长途港铁路线的额外开支最为显著。

由于2元乘车优惠不包括机场巴士「A」及「NA」的路线，因此不受「两蚊两折」新安排影响。

长途路线｜跨区凑孙 每月随时加120元

以居住在新界的长者搭乘地铁出行为例，从屯门站到锦上路站的全额票价为8.3元，受惠长者只需付2元车资，若要前往之后的柯士甸站或尖东站，需付原价22.1元的两折，即4.42元。

另以港铁由上水站前往太古站为例，成人原价24.5元，两折车资为4.9元，实收5元。相比现时2元车费，每程需多付3元。有长者或需定期跨区到子女家中帮忙凑孙，若以每月20日来回计算，一个月便要多付约120元。

以屿巴来往红磡至昂坪宝莲禅寺的1R路线为例，虽只在假日服务，但也在2元优惠范围内。其成人全程车费高达56.5元，两折后须支付11.3元，较之前多支付接近5倍。

过海巴士｜车资倍增 跨区工作成重灾区

过海巴士亦是「重灾区」，以上水至中环的九巴673路线为例，全程成人原价27.9元，两折后为5.6元，即比之前多支付3.6元。若长者需每日跨区返工，以每月20日来回计算，一个月将多付约144元。

北上路线｜跨境线多付$1.1

至于往返内地的热门路线，以天水围往落马洲的B1号巴士为例，成人原价15.3元，两折后为3.06元，实收3.1元，比现时多付1.1元。假如长者逢周末北上消遣，一个月来回8次，每月额外开支约为8.8元。

两蚊两折｜ 2027年实施每月限240程 八达通查阅机可查程数

「优惠车程设限」方案每月限额240程，即平均每日约8程，超出限额后需支付全额车费。政府与八达通公司商讨，在港铁站设八达通查阅机，以查阅优惠车程剩余乘搭次数。至于每月限额影响，若受惠人士每日往返乘搭港铁，即1日2程，每月约60程，远低于240程限额；但若每日搭10程，则可能超限。现时政府已完成所有八达通闸机调整及试行工作。

项目 现行政策 2026年新政策 （两元两折） 2027年新增限制 （优惠车程设限） 10元或以下车资 受惠人士付2元 维持2元 维持2元，计入240程限额 10元以上车资 受惠人士付2元 付原价两折 两折，计入240程限额 每月乘达限额 无限制 无限制 上限240程

两蚊两折｜目的改善「长车短搭」 冀资源长久公平分配

针对政府新推出的长者交通优惠计划，坊间有意见认为应将受惠群组分为60至64岁及65岁或以上两个组别，让未退休人士支付较多车资。对此，劳工及福利局局长孙玉菡明确表示，新计划不会以年龄组别作出区分，并解释指60岁以上的长者，不论是否仍在工作，都为社会付出很多时间，同样是社会尊重和可以受惠的长者，因此在新计划下应一视同仁，无需再分组处理。

政府表示，调整计划是为更有效运用公共开支，并改善「长车短搭」的情况，避免短途乘客占用长途车程资源。新推出的「两蚊两折」方案，旨在让资源分配更公平、更长久，同时继续实践照顾长者交通需要的原意。

