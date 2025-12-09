政府工空缺2025︱陈国基官邸请助理厨师可达$26K/月 须擅长中西菜肴及5年经验 即睇点申请！

政府工招聘｜政府工一直被指是「铁饭碗」，在新一份《财政预算案》下，财爷陈茂波宣布全体公务员「冻薪」，未来两年的公务员编制更会削减共1万个职位。在12月份职位空缺，新增较多非公务员职位，公务员空缺则不多。本文持续更新最新公务员「笋工」，整合各大部门政府职位，部分更毋须大学毕业！下文为您精心整理最新公务员职位、申请方法及公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination，CRE）懒人包！

．薪酬：总薪级表第32点（每月港币77,855元）至总薪级表第44点（每月港币119,650元）

．入职条件：申请人必须 –

(a) 于一九七五年十二月五日后获香港工程师学会电子、电机或资讯专业界别选为正式会员，或具备同等资历；

(b) 在开发及保证电台或电视广播的工程、技术及操作标准、工程管理方面具一年的相关工作经验，并对新媒体系统的运作有基本知识；

(c) 符合语文能力要求，即在综合招聘考试的两张语文试卷（中文运用及英文运用）中取得「一级」成绩，或具备同等成绩；及

(d) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．职责：电讯工程师主要负责 –

（a）监督及担任与香港电台的电台、电视和其他媒体服务相关的技术工作，包括管理广播服务合约及屋宇装备的装置和设施；

（b）统筹电台、电视和其他媒体服务的技术规划和开发，包括可行性研究及技术评估，为应用新数码和数码广播技术进行研究和制订策略规划，包括网际网路协定、资讯科技、云端运算、人工智能及行动通讯技术；

（c）协助为电台、电视和其他媒体服务进行财务策划和管制，包括就申请拨款拟备周年预算和技术建议书、管理项目、系统开发、重新开发基础设施和管理资产；以及

（d）协调为电台和电视运作提供的工程支援，包括解决技术困难和技术质素问题，并提出补救措施。

．截止申请日期：21/12/2025 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

．薪酬：总薪级表第8点(每月港币23,585元)至总薪级表第21点(每月港币47,010元)

．入职条件：申请人须－

(a) (i) 持有本港理工大学／理工学院或香港专业教育学院／科技学院／工业学院舞台及制作艺术、舞台管理或舞台制作课程文凭或高级证书，或具同等学历；或

(ii) 持有香港演艺学院舞台及制作艺术、舞台管理或舞台制作课程文凭或高级证书，或具同等学历；并在取得有关学历后具两年舞台管理或舞台制作相关工作经验；

(b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；以及

(c) 在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩。

．职责：二级技术主任(文化工作)(舞台工作类别)的主要职责为－

(a) 按实际情况统筹和督导舞台及前台运作，并在租用时段内担任主管人员；

(b) 按实际情况就技术要求联络租用人及场地人员，确保提供舞台服务，并确保舞台设施安全及状况良好；

(c) 协助拟备和更新技术资料及图则；以及

(d) 在日常运作中督导技工及其他相关人员。

．截止申请日期：11/12/2025 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

．薪酬：月薪23,585元至26,590元(视乎相关工作经验而定)

．入职条件：申请人须：

(a) 具备至少5年在大户家庭或大型机构烹调食物的工作经验；

(b) 擅长烹饪中西菜肴;以及

(c) 能操流利粤语、简单英语和简单普通话，并能阅读和书写简单中文及简单英文。

．职责：合约助理厨师将会被调派到政务司司长官邸（官邸）执行以下职务：

(a) 为政务司司长、其家人以及到访的宾客准备食材及烹调食物;

(b) 在官邸及其他地方举行的官式及社交宴会提供餐饮服务;

(c) 负责厨房日常运作，包括处理食物、协助采购食材、清洁及保养厨具等工作；及

(d) 执行由主厨及上级所指派的工作。

．截止申请日期：18/12/2025 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

．薪酬：月薪港币22,440元

．入职条件：申请人必须

(a) (i) 持有香港任何一所大专院校所颁授的高级文凭／副学士，或具同等学历；或(ii) 持有香港任何一所大专院校所颁授的工程学证书／高级证书／文凭，或具同等学历；

(b) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考的中国语文科及英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等成绩；

(c) 能书写中、英文及以中、英文沟通；及

(d) 能单独执行户外工作。

．职责：(a) 调查和处理渗水／冷气机滴水投诉及其他有关环境衞生／虫鼠滋扰的投诉、提交调查报告和建议跟进行动；

(b) 就环境衞生／虫鼠滋扰等问题进行视察及调查；

(c) 履行执法职务；

(d) 就法律诉讼给予证人口供，并就不认罪个案上庭作证；

(e) 协助执行有关消除环境衞生问题／虫鼠滋扰的特别行动／活动，及协助筹办衞生教育活动；

(f) 协助衞生督察职系人员及其他指定职员／人士执行其他有关公共及环境衞生工作；及

(g) 执行上级人员指派的任何其他职务。

．截止申请日期：22/12/2025 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

．薪酬：月薪港币38,490元

．入职条件：(1)(a) 持有本地大学学位或同等学历；以及(b) 学位课程毕业后曾从事下列一种或以上行业，并累积最少五年相关工作经验：(i) 办公室行政及人力资源管理；(ii) 资讯系统或电脑网络的行政工作；(iii) 活动管理；(iv) 管理承建商及顾问；(v) 策划及推展项目或系统；

(2) 具备良好的中英语文书写与会话能力，并于香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科及英国语文科考获第3级或以上成绩，或具同等成绩；

(3) 熟悉电脑操作，包括文字处理、试算表和演示软件；以及

(4) 如具备与政府有关的工作经验，可获优先考虑。

．职责：获取录的申请人将负责下述其中一项或多项范畴的职务 –

(a) 为部门内各处/分处提供行政支援；

(b) 支援资讯系统及电脑网络的发展、提升及应用；

(c) 协助管理承建商及顾问；

(d) 为项目及其他工作拟备报告及文件；

(e) 筹备公关活动或其他部门活动；

(f) 为项目的策划、推展及检讨工作提供行政支援；

(g) 担任会议及委员会秘书；以及

(h) 其他相关职务。

．截止申请日期：19/12/2025 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

．薪酬：月薪56,450元另加约满酬金

．入职条件：申请人必须－

(a) 持有香港护士管理局颁发的注册证明书(第I部)；

(b) 持有香港护士管理局颁发的有效执业证明书；

(c) 符合语文能力要求，即在香港中学文凭考试或香港中学会考中国语文科和英国语文科考获第2级或以上成绩，或具同等学历；

(d) 能操流利广东话及英语；

(e) 完成感染控制的专业训练；

(f) 在取得上述注册证明书后具备最少五年相关工作经验，其中最少两年为感染控制的工作经验；以及

(g) 具备护士长或同等职级的督导经验。

．职责：合约护士长（感染控制）的主要职责为－

(a) 协助规划和执行感染控制计划，并提供外展专业支援和以实证为基础的感染控制建议，为指定群组制定相关的感染控制改善计划；

(b) 与其他服务供应者建立并保持联系；

(c) 处理查询；

(d) 管理和督导负责护理和支援的员工；

(e) 管理在服务单位中进行的研究、临床试验和调查；

(f) 为其他医疗团队组织和举办工作坊、研讨会、讲座；

(g) 统筹、检视和整合相关统计报表和报告；以及

(h) 执行上司指派的其他工作。

．截止申请日期：18/12/2025 23:59:00

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

消防处招聘消防队长（行动），主要负责主管消防局及紧急救援车辆；为消防员提供训练；指挥及领导消防员执行紧急及防火职务；以及参与行政工作，例如人事管理及策划等职务。消防队长（行动）须受纪律约束，并须轮班工作，随时候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭；香港中学文凭考试成绩；香港高级程度会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

香港警务处招聘督察，主要职责需执行多方面之警务工作，包括管理工作及行动职务，须遵守警队条例有关纪律事宜的规定，并要穿著制服、轮班及／或不定时工作，亦可能要在香港特区境外范围工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (视乎学历而定)

．学历要求：学士学位；副学士或高级文凭；已注册专上学院文凭

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

政府各局及部门招聘助理文书主任，工作主要职责为一般文书职责，包括一般办公室支援服务、人事、财务及会计、顾客服务、发牌及注册、为政府律师提供支援等。助理文书主任会被调派到本港任何一个地区的政府办事处工作，须使用资讯科技应用软件执行职务，并可能须不定时或轮班工作和在工作时穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

香港海关招聘关员，主要负责执行有关保障税收及征收税款、缉毒、反走私和保护知识产权的执法工作。关员须受《香港海关条例》所规定的条文约束、须穿着制服、佩带枪械、不定时工作，并或须在香港特别行政区以外的地区工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

入境事务处招聘入境事务助理员，主要执行与入境、人事登记、生死及婚姻登记等香港法例有关的职务，包括一般搜查、看管、护送、巡逻、接待、驾驶等工作及行动职务等。入境事务助理员须受纪律约束、接受全日制入职训练、穿著制服、轮班当值，并或须驾驶政府车辆及在香港特别行政区以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

政府各局及部门招聘二级私人秘书，主要提供秘书服务，包括文字处理，管理日常会议和工作日程，处理查询及其他办公室支援工作等。二级私人秘书会被调派至本港任何一个地区的政府办事处工作，在执行职务时须应用资讯科技，并可能须不定时工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．学历要求：香港中学文凭考试成绩；香港中学会考成绩

．截止日期：全年接受申请直至另行通知

．一按即睇申请连结/入职要求/职责/福利/聘用条款

相关新闻：公仆每年享3日育儿假 政府：料1.2万公务员受惠 属「新尝试」

政府职位可分为公务员及非公务员职位。公务员职位是公务员编制内的职位。应征者如获聘用，将按公务员聘用条款和服务条件受聘为公务员。

获聘任非公务员职位的应征者，则并非公务员，亦不会被调职、晋升或转派任何公务员编制内的职位。他们的聘用条款和服务条件亦有别于公务员。

政务主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最热名的职位之一，每年均吸引大量求职人士申请。EO相比AO门槛较低，因此很多有意申请人士均会同时申请两个职位。

两者最大分别，主要是薪酬制度和晋升前景，相较EO，AO无论是起薪抑或将来发展都更优胜。以EO为例，二级行政主任总薪级表第15至27点（31,750元 至 55,995元）；最高升至高级首席行政主任首长级薪级表第2点（179,350元 至 196,050元）。

至于AＯ，政务主任总薪级表第27至44点（55,995元 至 110,170元）；最高会升至首长级甲一级政务官/常任秘书长：首长级薪级表第8点（295,150元 至 303,950元）。

相关新闻：AO、EO有咩分别？边个职位顶薪逾300K？即睇入职要求及面试流程

政府将于2025至26年度，为五个主要公务员学位职系展开联合招聘，不过招聘已于10月初完结。各职位的招聘目标人数如下：

职位 招聘目标人数 月薪 总薪级表 政务主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44点 二级行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27点 二级助理劳工事务主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级助理贸易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27点 二级管理参议主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27点

所有申请均须透过公务员事务局网站的网上申请系统递交。

政府工｜AO/EO等五公务员职系9.13起招聘！一文看清申请资格、JRE考试日期

1）大多数职位空缺的申请必须递交指定的申请表格（G.F. 340），就接受网上申请的职位，请透过G.F. 340网上申请系统递交申请

2）就接受亲身或邮寄方式递交申请的职位，申请表格可于民政事务总署各区民政事务处民政咨询中心或劳工处就业科各就业中心索取，申请人也可以下载申请表格(G.F. 340)。当收到申请书后，招聘职系／部门会向申请人发出申请书覆函。

3）如申请人获邀参加甄选面试或考试，通常会在截止申请日期后约6至8个星期内接获通知。

4）申请人可就个别职位的招聘事宜向有关招聘职系／部门查询。[请按此处查询招聘职系/部门的联络资料]

相关新闻：公务员招聘｜约2万人报名加入政府 AO收逾1.3万申请 创2021至22年度以来新高

CRE是公务员综合招聘考试（Common Recruitment Examination），一般来说，应征学位或专业程度公务员职位的人士，需在综合招聘考试的英文运用及中文运用两张试卷取得二级或一级成绩，以符合有关职位的语文能力要求。个别招聘部门/职系会于招聘广告中列明有关职位在英文运用及中文运用试卷所需的成绩。

在英文运用及中文运用试卷取得二级成绩的应征者，会被视为已符合所有学位或专业程度职系的一般语文能力要求。部分学位或专业程度公务员职位要求应征者除具备英文运用及中文运用试卷的所需成绩外，亦须在能力倾向测试中取得及格成绩。

相关新闻：AO、EO本展开招聘 大学三年级生亦可投考 JRE订于12月举行（附申请详情）

．CRE有甚么科目？

综合招聘考试包括三张各为45分钟的选择题形式试卷，分别是英文运用、中文运用和能力倾向测试，目的是评核考生的英、中语文能力及推理能力。

英文运用及中文运用试卷的成绩分为二级、一级或不及格，并以二级为最高等级；而能力倾向测试的成绩则分为及格或不及格。英文运用及中文运用试卷的二级及一级成绩和能力倾向测试的及格成绩永久有效。

．不同职位CRE需考到甚么成绩？

部分公务员职系（如纪律部队职系）会按受聘者的学历给予不同的入职起薪点。未具备所需的综合招聘考试成绩的学位持有人仍可申请这些职位，但不能获得学位持有人的起薪点。

一按即睇职系及入职职级名单及所需综合招聘考试成绩

．CRE报名方法？

一般一年会有两次考试日期，分别在4月及10月，申请期则在考试前约2个月进行，敬请留意下次考试日期。

上一轮综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试已于2024年10月5日举行。考试成绩已于2024年10月31日邮寄予考生。

．报考CRE需甚么资格？

综合招聘考试及《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）的申请人必须–

(a) 持有大学学位（不包括副学士学位）；或

(b) 将于本学年或下一学年获取大学学位（不包括副学士学位）；或

(c) 持有符合申请学位或专业程度公务员职位所需的专业资格。

联合招聘考试（Joint Recruitment Examination JRE）

联合招聘考试（JRE）旨在评估应考者的分析及撰写能力，考试时间为三小时。考生需要完成该份试卷内的两条题目。

两条题目形式是怎样？

题目一 是个案题，考生作答时可参考个案所提供的背景资料。考生宜充分理解和独立分析题目所述的议题，提出务实兼具创意的方案。若考生只是不假思索地重复背景资料的内容及文字，将不会获得任何分数。考生须按所提供的个案背景， 以英文作答。

题目二是关于香港某项社会或政策议题。考生作答时，须阐述个人的看法 ， 并就其立场提供理据。考生须按题目所提供的背景资料，以中文作答。

政府会测试所有应征公务员职位人士的《基本法》及《香港国安法》知识。《基本法及香港国安法》测试的方式，会因应不同公务员职位的学历要求而订定，透过笔试或面试考核应征者对《基本法》（包括所有附件、文件及夹附的资料）及《香港国安法》的认识。

就所有由2022年7月1日起展开招聘的公务员职位，在《基本法及香港国安法》测试取得及格成绩是所有公务员职位的入职条件。

．《基本法及香港国安法》测试具体安排

学位或专业程度的公务员职位：

《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）会由公务员事务局举办，并与综合招聘考试同期进行。有关《基本法及香港国安法》测试是一张设有中英文版本的选择题形式试卷，全卷共20题，须于30分钟内完成。

申请人如在20题中答对10题或以上，会被视为取得《基本法及香港国安法》测试的及格成绩，有关成绩可用于申请所有公务员职位。

持有《基本法及香港国安法》测试（学位／专业程度职系）及格成绩的申请人，日后将不会被安排再次应考任何《基本法及香港国安法》测试。

就其余学历的《基本法及香港国安法》测试具体安排，请按此。

公务员事务局招聘官网︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

