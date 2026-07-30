RAGTAG香港｜日本殿堂级古著店登陆铜锣湾！直送「零假货」珍稀服饰/名牌手袋 Hermès、LV、CDG

RAGTAG铜锣湾开幕！各位时尚迷注意，日本殿堂级高端古著选品店RAGTAG正式进驻香港，于铜锣湾希慎广场开设首间旗舰分店。RAGTAG继去年成功拓展台湾及泰国市场后，将亚太区第三站落户香港，不但带来由日本直送的严选设计师品牌与国际奢侈品，更引入独家职人修复工艺与在地化「回购服务」，势必成为本地时尚达人与古著爱好者的最新扫货圣地！

40年严格鉴定「零假货」承诺！日本工艺直送珍稀单品

RAGTAG于1985年在东京原宿创立，40多年来一直被誉为寻觅精选设计师时装的时尚圣地。今次首度进驻香港，品牌摒弃单一传统营运模式，采用「在地化营运策略」，定位于中高端优质市场。香港首店精选一系列专为本地品味族群而设的时尚服饰与配饰，让二手时尚不再只是单纯的旧物交换，而是转化为个人资产管理与潮流品味探索的优质平台。

今次香港首店的商品全数由日本RAGTAG直送，包括一线国际奢侈品牌的珍稀中古手袋、精致配饰，更推出大量极具收藏价值的日本顶尖设计师品牌服饰，不论是寻找绝版经典，还是探索循环时尚（Circular Fashion）独特魅力的顾客，都能在此享受到与日本同步的购物体验。

直击铜锣湾希慎广场旗舰店

全新的 RAGTAG 香港首店坐落于铜锣湾繁华心脏地带，店面空间宽敞，划分为多个潮流与奢华专区，可以能轻松探索不同风格的服饰与配件。

日本顶尖设计师专区： 严选 Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Issey Miyake、Sacai 及 Maison Margiela 等重磅品牌的经典与绝版单品，为时尚迷提供近距离感受日系剪裁与解构美学的机会。

严选 Comme des Garçons、Yohji Yamamoto、Issey Miyake、Sacai 及 Maison Margiela 等重磅品牌的经典与绝版单品，为时尚迷提供近距离感受日系剪裁与解构美学的机会。 国际奢侈品牌手袋及配饰： 搜罗 Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Prada 等经典中古手袋与饰品，每件均经过日本职人细致护理，状态极佳。

搜罗 Chanel、Hermès、Louis Vuitton、Prada 等经典中古手袋与饰品，每件均经过日本职人细致护理，状态极佳。 高品质街头与休闲时装：除了奢华大牌，店内亦涵盖 Visvim、Undercover 及 Neighborhood 等日系街头潮牌，满足多元穿搭需求。

严格内部考评 + 极致日本职人修复工艺

RAGTAG 能够在业界建立「零假货」与极高信任度，关键在于其对专业知识与修复工艺的严苛坚持。品牌将时尚服饰严格划分为 11 个类别（包括休闲、时装、奢侈品等），每位买手在正式上岗前，均必须通过全部 11 个类别的内部考验与考核，确保从源头把关专业品质。

所有收购的单品会运回日本 RAGTAG 仓库（日均处理 2,000 至 3,000 件货品），由经验丰富的修复师团队进行二次人工真伪检查与细致修复，确保保留原有设计细节

臭氧专柜除臭：部分服饰会放入充满臭氧的专用柜中进行深度除臭处理，每次处理限制在 10 件以内，耗时约 1 小时，确保最佳呵护效果。

手工鞋履深度清洁：每双鞋履至少花费 15 分钟纯手工清洁。职人会仔细挑除鞋底沙石，皮鞋则以柔软马毛刷去尘后配合专用清洁剂彻底保养。每位修复师每日平均手工清洁约 60 双鞋。

细节冲洗与修整：根据单品材质状况进行精细冲洗与线头修理，极致重视保留品牌原有的剪裁工艺与布料质感。

每件商品附有商品状态说明标签，清晰列明使用情况、损耗及痕迹，标签说明由新至旧分别为N、A、B、C、D。

推出「专业回购模式」 构建全方位循环生态

除了零售卖场，RAGTAG 香港分店于2026年第四季同步引入衣物回购服务，向本地消费者直接收购优质二手设计师单品。

RAGTAG 香港首店