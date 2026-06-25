经过2年高速发展，加上AI模型暴风式成长，AI眼镜应用场景越来越落地，尤其升级至双目显示款式，如和记电讯率先引入的INMO GO3，双向翻译内容、提词文案、导航指示，统统浮现在用户眼前，这种互动体验比起单纯语音更实在，加上3香港推出优惠，新上台或续约「世界PLAN」用户，可以低至零机价戴走这副AI眼镜。

INMO GO3 AI眼镜试玩！即时双向翻译+提词神器 5秒换电全天候续航 3香港世界Plan上台零机价拎走

INMO GO3：世界Plan零机价拎走

为推动全民AI，和记电讯全力开拓「AI生活圈」，并推出一系列AI产品及服务，包括近年受到普罗大众「爱戴」的AI眼镜，头炮是率先引入的INMO（影目科技）GO3国际版。

若是3香港或3SUPREME用户，想试新眼镜不用真金白银入手，只要升级或续约包全球222个地区数据的「世界Plan」，即可以低至零机价戴着INMO GO3周围走。为照顾戴眼镜人士，出机时会送一张coupon，到指定眼镜铺检查视力，就可免费配上度数镜片装到INMO GO3使用。

镜片内置IMAR双目显示

与大部分外观厚重的AI眼镜不同，INMO开发的第3代GO3国际版，镜框与普通眼镜无异，镜臂阔度仅 8m m，外表纤幼斯文，镜片还内置IMAR光学显示器，通过Micro-LED萤幕及衍射光波导技术，带来双目显示效果，搜寻、翻译、导航等内容会浮现在视线前方，投影字体够大且清晰，加上亮度达1,500nits，大白天仍看得清楚，且没有漏光情况，别人从旁也不会看到显示内容。

5秒快速磁吸换电

INMO GO3内置 270m Ah电池，多得可拆式磁吸设计，简单拆下左镜臂后方电池便可快速更换，过程5秒内完成，而拆下的电池可放到1,300mAh充电盒充电，只要将电池交替使用，变相全天候无限续航。

Gemini+ChatGPT双模型加持

INMO GO3整合Gemini+ChatGPT双AI模型，以自然交谈方式即能跟AI助手「Inmoo」互动对话，无论搜寻资料、查询世界大事，又或计划外游行程，这位助手都可连字带声相助，跟你在手机使用Gemini或网页版ChatGPT没两样。

功能亮点1：98种语言双向翻译

外游最怕沟通不便，INMO GO3支援即时双向对话翻译，支援98种语言的网上翻译及9种语言的离线翻译，配合眼镜的4收音咪列阵，可以选择全方位或指向式收音，同时分离声源，令翻译准确率达98%。除了对话，新作亦支援同声传译、识物翻译，如翻译菜单或路牌，而翻译本文会直接浮现在用户眼前。

功能亮点2：提词器智能翻页

对于经常需要演讲、拍片或简报的用户，提词器有多重要不用多讲，IMNO GO3正正可预先将讲稿上传至手机，演讲时字幕便能显示眼前，不只手机或同厂智能戒指能做到手动翻页，还可以侦测用家的读稿节奏自动卷动台词，从此不用再苦恼要记台词。

功能亮点3：全能会议助理

开会时，按一下右方镜臂的GO键，即可一键录音并即时转为字幕，会议结束后，手机App可将录音转为文字，并透过声纹辨识区分发言人，稍后功能将升级自动生成结构化会议纪录。

功能亮点4：AI认人9月解锁

厂方预告将于9月下旬解锁新功能，就是AI认人，一旦镜头识别出对应联络人的人脸，对方姓名、职衔及备忘资料即会在眼镜显示，好让在展览会或重要场合，可快速识别出对方，由于所有资料均在地化处理，不经云端以杜绝私隐外泄。

专用配件同步推出

INMO Speaker：专为流动办公设计，透过蓝牙跟眼镜及手机无缝连接。多人会议时，能将眼镜翻译好的内容以模拟人声进行双向语音播报。

INMO Ring 4：用家无需触碰镜臂或拿出手机，轻点或滑动手上的戒指尖，即可一键启动拍照录影，或演讲时卷动讲稿。

「世界Plan—亚太区」出机优惠详情：

月费 数据 优惠价 合约期 其他优惠 $338 30GB亚太数据 新上台：$388 现有用户升级/续约：$0 36个月 送2年免费旅游保险及深圳室内滑雪场门票连来回直通巴士票 $418 30GB全球数据

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文、图：B1807