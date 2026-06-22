Nitori首度公开｜神级热卖 轻盈瓷具 迷倒港日女生｜专家教精你

北海道起家的家具巨头Nitori，不仅创下日本零售业的奇迹，更于2023年成功打入香港市场，现时香港共有三店，预计年中至年底再开两店。品牌如此进取，全因产品深受香港人欢迎，今期请来香港专门店营运部经理为我们披露年度十大好卖产品。

Nitori 的香港店铺营运部经理吉滨麻贺（Asako），于2023年Nitori 在九龙湾Mega Box首度登港时便来港驻店，居港三年的她，坦言香港人的生活习惯跟日本人有些相似，居住空间都比较细小，而且甚懂利用空间储物。以今次公布的最热卖产品为例，第一位是「超轻量陶瓷餐具」。

超轻餐具 叠放收纳

Nitori 的超轻量陶瓷餐具系列是店内低调却长年高居销量前列的「神级家品」。很多香港和日本的主妇一经接触，就会陆续把家里的碗盘全部换成这个系列。 Asako说︰「传统的日式陶瓷碗盘为了质感，通常做得相当厚重，盛满饭菜或汤水后单手拿取非常吃力。超轻量陶瓷餐具系列透过改良陶土原料与烧制技术，在不牺牲陶瓷硬度的前提下，成功让餐具整体重量比一般陶瓷减少了约25% 至30%，拿在手上的感觉非常轻盈。系列中大量产品是在日本陶瓷重镇岐阜县烧制的「美浓烧」，不论是视觉还是摸上去的釉料触感，都保留了正统日式器皿的温度。」Nitori 在设计这系列碗盘时，特别调整了边缘的弧度与底部的「圈足」。它们叠加在一起时非常紧密且平稳，即便是叠了 5、6 个碗或盘子，高度也比普通餐具矮一截，而且不会摇晃，完美拯救了狭小的厨房收纳柜。

N Cool床上用品 消暑神器

N Cool接触凉感床上用品 是 Nitori 的当家明星系列，被誉为夏天省电费的消暑神器，Asako透露今次也有金榜提名，在榜上占第四位，而且每年夏天都引发抢购潮，关键在于它将材料科学与细分需求做到了极致。Asako说︰「 N Cool 到底为甚么会凉？很多人以为凉感布料会像冰块一样自行或发冷，但其实 N Cool 的核心原理是高速的热传导与湿气调节， N Cool 的布料混纺了特殊处理的尼龙、聚乙烯。这些纤维的热传导率极高。」原来Nitori 与日本纺织巨头Toyobo合作，在铺棉内层使用了高吸湿排汗的纤维。它能快速吸收你睡眠时排出的汗水与湿气。当你转身时，布料接触空气，湿气迅速蒸发，从而产生「蒸发冷却」的降温效果。Asako又提到，产品分三种不同的「凉感等级」，满足不同怕热程度与预算的消费者，非常贴心。

至于家具，Nitori 的餐桌椅、梳化床亦相当受欢迎，皆因不少家具带有延伸或折叠功能，适合 实用面积较小的屋苑单位。而其中「双电机电动休闲椅」是近年在香港询问度极高、最能体现其「物超所值」经营哲学的智能家具。 Nitori 的这款休闲椅采用了滑动式前摆结构，当椅背向后倾斜时，整个椅座会同时向前滑动。

这意味着休闲椅后方只需与墙壁保持极小空隙即可完全躺平。这项设计完美拯救了香港「纳米楼」或客厅深度不足的痛点。

似鸟家具店1967年起家

Nitori 的创办人似鸟昭雄于 1967 年在北海道札幌市开设了第一家「似鸟家具店」。起初，这只是家传统家具小铺。改变 Nitori 命运的转捩点发生在 1972 年，似鸟昭雄前往美国考察，赫然发现美国的家具不但设计新颖、色彩协调，他深受震撼，立志要「将美式丰富的居家生活带给日本国民」，随即将品牌转型为走平价、系统化路线的现代家居连锁店。

家品类别

第1位︰ 超轻量陶瓷餐具 $19.9至$69.9

第2位︰一台十用锅 轻便煮食器$179至$199

第3位︰浴室吸水软垫$79.9

第4位︰N Cool床上用品 $69.9起

第5位︰宠物手推车 $349至 $449

第6位︰顶天立地层架 $249至$599

第7位︰不易勾丝面纱 $299

家具类别

第1位︰双电机电动休闲椅 $4,990

第2位︰餐桌及餐椅 $899至$2,790

第3位︰单人电动床 $6,480

第1位︰双电机电动休闲椅 $4,990

第2位︰餐桌及餐椅 $899至$2,790

第3位︰单人电动床 $6,480

文︰Angel 图︰叶伟豪