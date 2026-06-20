周末好去处｜本地手作 独特设计 度心订造父亲节礼物

明天便是父亲节，如何挑选一份既有心思又实用的礼物？今期为大家搜罗本地创意品牌的作品，当中不乏注入有趣元素，亦有纯手工制作，为爸爸送上一份不撞款的礼物，诚意度十足！

周末好去处1︰卷纸工艺 纯手工制作

色彩缤纷、怀旧味十足的卷纸工艺饰品极度吸睛，原来这是香港原创品牌 Well Voyaged 的作品，由一位90后女生赖绮珊（Amy）主理。饰品外形亮丽且独特，不近看，还不知道是由卷纸工艺打造而成，主理人Amy每天驻场，在小店里努力地「炮制」小工艺品，由一条一条的纸条，变身成烧卖、飞行旗、茶餐厅常餐等等小饰物。由设计到创作，都由Amy一手包办。

Amy自小喜爱美术设计，英国攻读Fashion Image Design后，试过打工，但在疫情期间毅然决定放弃安稳职业，转跑道创业做老板。Amy娓娓道来︰「因为网店所需资金不多，所以当时我决定一试开网店。」至于为何做卷纸艺术，Amy坦言考虑过自己的兴趣及巿场需求，「本身有想过做钩织饰物，但巿场已经有太多相类的产品，而卷纸工艺饰品则比较少见，而我在制作过程中像砌积木，感觉非常治愈，于是我便以卷纸工艺为创作。」除了开网店，Amy还不时摆巿集，客人的反应也是超出预期的好，「即使客人没有即场帮衬，之后也在网上购买，这令我很鼓舞。」

卷纸工艺其实是一门以专用的工具将细长纸条卷成特定形状，用捏、折、皱、弯、搓、捻、挑等方法做出造型，再搭配组成立体图案纸艺。 Well Voyaged的产品，不少以香港本土物品为设计蓝本，Amy说是想用作品纪录所见所闻。好像之前她去北京旅行，见到古迹的门柄很有特色，于是便以此为题材。去台湾后，又想到以卤肉面为饰物，造型维妙维肖。Well Voyaged的产品还可以「客制化」，例如客人可以拣选不同配件，如袖口钮、呔夹、心口针等，送给父亲大人，都可随自己心思。

位于奥海城的Well Voyaged，设有工作坊，如果客人想亲自打造一件卷纸饰品送给挚爱，也可以考虑一下。

INFO

Well Voyaged

地址︰大角咀奥海城二期UG50A

查询︰wellvoyaged.com

周末好去处2︰ 幽默搞笑 创意小物

创意香港品牌Fingers Work，设计师的创作理念是把生活中观察到的有趣事物，创作出令人会心微笑的可爱产品。现时灵感大多源于设计师的一只长毛猫，透过绘画表达猫咪调皮可爱的性格。无论是可爱的手机壳，还是其他精心设计的商品，每一件产品都注入了有趣的元素，送给父亲，为他带来愉悦和幸福吧。





INFO

Fingers Work

地址︰湾仔合和商场二期3楼335 X-Y-P铺

查询︰www.fingerswork.com

创意香港品牌Fingers Work，产品多元化，灵感大多源于设计师的一只长毛猫。

Work Hard Die Fast 磁吸皮卡套（售价 $128）

厌世猫扮工日常 透明Magsafe Case（售价 $218）

扮工厌世猫心情转换立牌 （售价$128）

周末好去处3︰特色文化 香港回忆

创作人@ArSaiHongShek在长洲成长，打造出「岛人源」这品牌，宗旨是重塑印记，以传统历史作原点，结合创意、独特的设计风格及产品，让更多人关注特色文化。长洲作为香港一直以来的旅游景点，吸引无数游客的钟爱，而岛人源就将新设计元素融入长洲特有文化，同时是香港人的集体回忆。T恤是小店主打产品，设计独特，不怕撞款，送给爸爸甚富心思！

INFO

岛人源

地址︰长洲北社街50号地下

查询︰www.islandorigincc.com

简约运动篮球中筒袜。（售价$98）

T恤印有麒麟，是吉兆仁兽，善良慈爱的象征。（售价$368）

文︰Angel 图︰吴艳玲、Angel