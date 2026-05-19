UNIQLO感谢节优惠！AIRism/T恤/短裤/麻质恤衫低至$59起 加$1换两用托特包
发布时间：12:20 2026-05-19 HKT
今个夏天，全城期待的「UNIQLO夏日最强感谢节」宣布将于5月22日重磅开锣！是次活动将带来多重超值惊喜优惠与大幅折扣，绝对是大家以极具吸引力的价钱添置夏日新装、为衣柜大换季的最佳时机！
UNIQLO感谢节优惠 炎夏必备单品低至$59起
随著夏季气温不断攀升，消费者对透气、舒适及具备功能性的衣物需求大增。UNIQLO特别于本次「夏日最强感谢节」中，精选多款备受追捧的人气商品并推出极具诚意的限定价格。当中不得不提深受大众欢迎的AIRism系列，其独特的速干排汗及凉感功能，能有效对抗炎夏的闷热感，无论是作为日常内搭还是运动穿著，都是不可或缺的夏日恩物。
此外，款式丰富多样、设计充满个性且经常与各大知名IP联乘的UT印花T恤系列，同样以惊喜大减价回馈广大顾客。而对于需要兼顾工作与休闲的上班族而言，品牌旗下的防皱恤衫、轻盈休闲裤、清凉透气的亚麻混纺衣物，以及户外活动必备的抗UV防晒外套等实用单品，预计亦是本次感谢节的抢购焦点。透过这些精选优惠，消费者能够以最经济实惠的预算，轻松配搭出清爽、舒适又不失时尚感的夏日造型。
惊喜加购优惠 加$1换领限量实用托特包
除了多款人气服饰的超值折扣外，是次感谢节最瞩目的亮点，必定是极具吸引力的独家加购活动。顾客只需于推广期间购物净额满$350，即可以破天荒的震撼价港币$1，换购限量版实用托特包一个。这款托特包设计简约百搭，而且容量宽敞，无论是作为日常通勤、周末户外野餐，还是响应环保作日常购物袋使用，都非常轻便合适。
「UNIQLO夏日感谢节」优惠详情
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优惠开始日期：5月22日-5月28日
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推广优惠详情：多款指定夏日人气服饰、AIRism凉感内衣系列、UT印花T恤系列及抗UV防晒衣物等提供期间限定折扣优惠。（注：实际减价款式以店内公布为准）
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适用分店范围：全线UNIQLO实体门市及UNIQLO官方网络旗舰店同步进行
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条款及细则：
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所有优惠商品数量有限，先到先得，售完即止。
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各门市之商品库存可能有所不同，建议顾客提早选购。
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优惠活动受有关条款及细则约束，UNIQLO保留对活动的最终决定权。
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