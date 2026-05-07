母亲节礼物提案｜首饰/香水/花艺 盛载爱意 窝心推介

今个星期日便是母亲节，怎样向生命中最重要的她表达爱意？送礼要讲心思，今期为大家精选精品首饰、香水、花艺，盛载爱意与感谢！

母亲节献礼1︰花语艺术 感情连结

花束与花艺摆设，正好为母亲表达爱意，高级花艺品牌The Floral Atelier 推出花语系列，透过维多利亚时代花语艺术传递情感，每一束花都经过精心设计，不仅追求美感，更注重其蕴含的意义，特别推介The Wind Guardian Bouquet Objet，以银莲花为主角，寓意守护、期待与坚定不移的陪伴。

另一边厢，法国经典时尚品牌 agnès b.特别联乘启德 The Twins 双子汇2期「三道SNDO」于 5 月 1 日至 31 日期间举行「Balade dans le Jardin」（A Walk in the Garden）主题活动。重点推介 5月9日会举行母亲节花艺工作坊，而5月10日则有花茶与浴盐手作坊，正好让大家与至爱的母亲一同参加，自制花艺送给妈妈，最能表达心意。

agnès b.联乘「三道SNDO」于 5 月 1 日至 31 日期间举行「Balade dans le Jardin」（A Walk in the Garden）主题活动。

The Floral Atelier The Wind Guardian Bouquet Objet $2,350

以银莲花为主角，寓意守护、期待与坚定不移的陪伴。

The Floral Atelier The Wind Guardian Bouquet Objet $2,350

The Floral Atelier Harmony Crystal Cube $2,190

白色与紫色花卉组成温柔的特色，永生花毋需浇水，可长时间摆放。

The Floral Atelier Harmony Crystal Cube $2,190

母亲节献礼2︰优雅首饰 凸显风格

为母亲送上优雅首饰，肯定是窝心之选，让她在约会时刻佩戴，成为情感的延伸。彩色宝石不只是设计的一部分，更有着细腻而多元的情感意义。想加点新意，可留意香氛珠宝首饰，是香氛艺术与首饰的结合。

EMPHASIS 红玉髓、孔雀石、淡水珍珠 耳环 每对$6,200起

红玉髓、孔雀石、淡水珍珠的光泽与纹理，都各有独特性。

EMPHASIS 红玉髓、孔雀石、淡水珍珠 耳环 每对$6,200起

Intime Modern Chic香氛手链及颈链 各$690

首饰采用不锈钢制成，搭配贵气的玫瑰金镀层，防敏坚靭。只要将香氛精华渗入高温烧制的香氛石中，便能持续散发纯净香气。

Intime Modern Chic香氛手链及颈链 各$690

Pandora花语母爱手链套装 $2,127

心形及蝴蝶吊饰，充满诗意的配搭，型格又时尚。

Pandora花语母爱手链套装 $2,127

Pandora挂锁配钥匙心形扣蛇形手链套装 $2,498

挂锁配钥匙象征家的意思，正好向母亲聊表心意。

Pandora挂锁配钥匙心形扣蛇形手链套装 $2,498

母亲节献礼3︰︰怡人香气 温柔拥抱

怡人的香气，定必令人心旷神怡，而香水瓶的设计，也令礼物更具体面，为母亲送上一瓶洋溢着活力氛围的香水或扩香产品，如同温柔的拥抱。

Chloé Mediterranean Essences香氛 $1,105

香调将地中海灌木、松树或无花果加诸其中，每款均呈现地中海独特气息。而香水瓶则体现品牌的简约美学，采用细致律动感的玻璃褶纹为设计。

Chloé Mediterranean Essences香氛 $1,105

Burberry Her Parfum 香氛 $1,210

香氛注入樱桃前调，并带出温暖的琥珀及气息优雅的云呢拿香气，层次复杂细腻，对比鲜明。采用不透明的哑面深粉色不透光玻璃制作，像装饰品一样。

Burberry Her Parfum 香氛 $1,210

VÖODÖOMÖI 火山岩扩香 $849

以纯铜容器配合品牌独家扩香油，配备六款经典香调，包括玫瑰、茉莉、广藿、檀木、青柠、桂花。

VÖODÖOMÖI 火山岩扩香 $849

Diptyque Orphéon 淡香水 $1,420

扑面而来的柑橘香气，青橘与日本柚子的芬芳交融，释出热情橙香。随之而来的是杜松子、粉红胡椒和生姜的辛香，气味独特。

Diptyque Orphéon 淡香水 $1,420

agnes b. Le Parfum 巴黎金韵香水$950/右、L’Eau 晨光絮语香水$850/左

Le Parfum 巴黎金韵前调为绿茶、柠檬，中调及后调分别注入丁香及檀香，而 L’Eau 晨光絮语的前调为梨子、橙花，中调及后调分别注入牡丹及檀香。

agnes b. Le Parfum 巴黎金韵香水$950/右、L’Eau 晨光絮语香水$850/左

Michael Kors Pour Femme 香水 $835

奢华玫瑰金瓶身，充满光采、温暖与感性。前调以清新明亮的意大利柑橘与香梨为主，香水的核心是馥郁的大马士革玫瑰，玫瑰叶的细腻香调则进一步提升其层次。

Michael Kors Pour Femme 香水 $835

KAYALI Eden Plush Pear Parfum $1,250 （SEPHORA有售）

主要香调为柔嫩梨、栀子花、香草子弹，前调为甜苹果、红苹果、佛手柑，融合果香与花香调。

KAYALI Eden Plush Pear Parfum $1,250 （SEPHORA有售）

info

Chloé /www.chloe.com

Burberry/hk.burberry.com

VÖODÖOMÖI /6716 6323

Diptyque /www.Diptyqueparis.com

agnès b./www.agnesb.com.hk

MICHAEL KORS /2118 5622

KAYALI/3168 4088

The Floral Atelier/thefloralatelier.com.hk

Intime/intimeperfume.com

Pandora/hk.pandora.net

EMPHASIS /www.emphasis.com