龙丰卖药妆变卖猪肉？传尖沙咀开超市！招聘广告月薪$21000请肉部主管

近年，不少零售连锁店为求在激烈的市场竞争中突围而出，纷纷扩大业务版图。有网民发现连锁药妆店龙丰集团近日刊登一则招聘广告，为其「尖沙咀超市」聘请「肉部主管」，月薪达$21,000或以上。这则广告引起市场猜测，认为该集团正密谋从药妆界踩入新鲜食品市场，开拓版图。

龙丰集团传尖沙咀开超市？登广告请肉部主管$21000/月

日前有网民发现龙丰药业（集团）有限公司于招聘网刊登一则广告，正公开招聘「尖沙咀超市 肉部主管或副主管」。根据该则帖文所示，该职位的工作内容包括「管理肉部日常营运，包括货品陈列、库存点算与货场环境维护」，以及「协助落实食品安全与卫生标准」。

另外，广告中亦清晰列明所聘请的职位，要求应征者「具超市或零售肉部管理经验者」优先，并列出工作地点为「尖沙咀超市」，薪酬为「HKD21,000或以上」，似乎意味住龙丰可能计划将业务延伸至新鲜食品零售领域，并即将踩入超市界。

地区药房扩展版图 全港逾30间分店

翻查资料，龙丰集团于1992年成立，从地区药房发展至今，已成为香港最具规模的药妆百货连锁集团之一，所销售的货品种类超过8万款，于全港更开设逾30间分店。而集团近期更向港交所递交上市申请，计划集资以扩充其销售网络，积极扩展版图。

资料来源︰moovup