MegaBox逾30品牌劲减1折起！必买marimekko/LOWRYS FARM/LOJEL/IKEA $1换购极黑和牛/丼饭

五月一向是购物旺季，为迎接初夏及母亲节，MegaBox将于5月举行「MEGA FEST 2026生活狂赏折」，联同场内衣、食、住、行多间商户，推出逾2,000件低至1折的折扣商品，当中必买marimekko、LOWRYS FARM、LOJEL等人气品牌出品，就连IKEA亦推出抵买之选。此外，大家更可以$1换购极黑和牛、丼饭，即睇优惠详情！

MegaBox逾30品牌劲减1折起！必买marimekko/LOWRYS FARM/LOJEL

MegaBox地下早前转型为大型Outlet专区，集合多个潮流、运动、生活百货品牌，今次5月折扣亦涵盖不同品牌。芬兰著名设计品牌marimekko以大胆花卉图案及鲜艳色彩闻名，折扣期间精选商品低至4折，全系列襟针买一送一，Mega Club会员买满$2,000即减$200。日本服饰品牌niko and...、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM等限量商品，以及I.T Outlet精选商品低至1折。

运动品牌New Balance指定鞋款$199发售，GigaSports部份鞋款44折起。暑假将至，当然少不了添置行李箱，近年受欢迎的LOJEL行李箱轻量兼颜色选择多，成为不少人行李箱之选，折扣活动期间指定旅行用品低至75折，让大家为夏日旅程做好准备！

18折起入手IKEA精选家私 $80入手名牌护颈枕

除了潮流服饰品牌之外，家居及电器品牌亦推出优惠，同样不乏1折笋货，让大家于母亲节向妈妈送礼表达心意。IKEA逾70款货品优惠，低至18折起。床品名牌Sealy出品的酒店护颈睡枕原价$800起，特价1折后售$80；Serta Memory Foam Pillow记忆枕1折后售$90；TEMPUR Prima Pillow云朵舒适枕35折后售$1,183。厨电专门店BUILT-IN PRO带来Bosch Series6充电式吸尘机，46折后售$1,799（原价$3,898）、乐斯座式蒸焗炉原价$6,988，24折后价$1,699，不妨趁减价为家中添置或升级新家电。

$1换购极黑和牛/丼饭

至于餐饮优惠方面，客人凡惠顾旬彩火锅任何定量套餐或火锅放题，可享$1换购美国SRF极黑和牛；爆丼屋惠顾正价产品可享HK$1换购炙烧左口鱼边丼；California Pizza Kitchen堂食满$200，可以$1换购秘制蒜蓉牛油沙律酱配脆香薯条等。

此外，客人于5月1至3日期间凭即日单一电子货币消费满$500，可获一次「MegaBox x 推喼掷彩虹」游戏机会，有机会赢得餐饮现金券、电影礼券、海洋公园入场券及其他实用礼品。Mega Club会员于5月1至25日期间，累积合资格消费金额最高的3位会员，有机会于5月31日晋身「最爆扫货王」，于nd ST Outlet内限时1分钟免费扫货，只要在限时内将心水货品放入指定李箱，并成功拉上拉链，即可把战利品免费带走，报名详情可留意MegaBox官方社交平台。

MEGA FEST 2026生活狂赏折

日期：5月1至31日

地点：MegaBox商场

MegaBox x 推喼掷彩虹

日期：5月1至3日

时间：下午1:00至晚上7:00

地点：MegaBox G层中庭

参加方法：以MegaBox即日单一电子货币消费满$500，可获一次游戏机会

MegaBox最爆扫货王

累积消费期：5月1至25日

活动日：5月31日

参加方法：登记成为Mega Club会员并报名参加活动，于推广期内累积合资格消费金额最3位会员，可参加「最爆扫货王」扫货日

文：RY

资料及图片来源：MegaBox