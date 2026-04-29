尖沙咀马拉松开仓低至2折！$20起入手adidas/Nike/ASICS鞋款服饰 买3件额外8折 储印花换DALLOYAU雪糕

尖沙咀马拉松减价开仓｜运动服饰用品店马拉松（Marathon Sports）由即日起一连6日，于尖沙咀海港城Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，场内集结了逾15个知名运动及休闲品牌，全场服饰、波鞋、拖鞋凉鞋、袋款2折起，低至$20有交易，买满3件更可享额外8折，实在为夏季入手户外活动服装的好时机！

尖沙咀马拉松开仓低至2折！$20起入手adidas/Nike/ASICS鞋款服饰

由即日起至5月4日，马拉松于尖沙咀海港城Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，大量精选货品包括运动服饰、卡通上衣、跑鞋波鞋、拖鞋凉鞋、背囊等日常配件，均以低至2折的价格发售。

这次开仓大减价商品来自逾15个深受大众欢迎的国际运动品牌，如adidas、Nike、New Balance、Under Armour、Columbia；潮流休闲款式Converse、Catalog、Crocs，以及有游泳运动品牌的arena及Speedo等。当中adidas人气鞋款Samba减至$310，亦有跑鞋、足球鞋选择。临近夏季，又时候准备参与不同水上运动，Teva拖鞋及Crocs凉鞋则是方便之选，减价后售$80起，配色亦适合日常配搭。此外，马拉松精选货品买2折享9折，买满3件额外享8折。

储印花换DALLOYAU雪糕 同场DeLonghi小家电开仓

同场开仓还有DeLonghi小家电，当中招牌电热水壶31折后售$267，多款咖啡机特价后售$555起，小型电焗炉原价$1,378，31折后售$414，咖啡迷及煮食爱好者不要错过！此外，现场设有海港城Bazaar礼遇奖赏，客人消费满$100可领取奖赏印花一个，储齐2个印花可换领DALLOYAU软雪糕一支，正好于炎炎夏日消暑！

马拉松便服及运动名牌开仓

日期：即日起至5月4日

时间：上午11:00至晚上9:00（5月4日至晚上7:00）

地址：尖沙咀广东道7号海港城九仓电讯中心5字楼

文:RY

资料及图片来源:海港城展销集 Harbour City Bazaar