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SOGO崇光感谢祭2026｜美妆/名牌手袋/服饰11折起 必抢Dyson风扇/Yaman美容仪 1招赢$100现金券

时尚购物
更新时间：10:00 2026-04-24 HKT
发布时间：10:00 2026-04-24 HKT

SOGO崇光感谢祭2026｜SOGO崇光百货每年都会举行SOGO感谢祭优惠，今次SOGO以「40+1 喜悦加赏」为主题，分3个阶段带来震撼优惠，除了美妆品、名牌手袋、服饰、生活家电低至11折，当中必抢Dyson风扇、Yaman美容仪，大家更能靠1招赢走$100电子现金券，即睇优惠详情！

SOGO崇光感谢祭3阶段优惠攻略！美妆/名牌手袋/服饰低至11折

今年崇光感谢周年庆将分3阶段举行，活动期间铜锣湾店及启德店皆会延长营业时间，各阶段均设不同优惠折扣。

4月24日至30日为预购阶段，以优惠价钱入手周年庆必买的美妆及护肤用品，当中包括Lancome Génifique焕活修护精华115ml套装，46折后售$1,960、Clarins皇牌眼部双精华套装，54折后售$1,195、SK-II焕颜紧致亮眼净肌套装，64折后售$780等。

第一阶段周年庆由5月1日起开抢，优惠涵盖国际精品、时尚服饰、美容护肤，到电子电器、生活家品、运动塑身、宠物育儿等。当中铜锣湾店焦点商品必抢3折Kate Spade精选手袋，3折后售$1,380、BOSS精选Polo恤，33折后售$580。周年庆开卖首天必抢Dyson Cool™风扇，62折后售$1,890，限量100部，不容错过。至于5月2日限量20部的Yaman多功能美容仪，75折后售$6,888，爱美人士不容错过！

首阶段启德店同样有抵买之选，包括LEVI'S男女装牛仔裤售$899/2条，加$500再多2件、Mouri日本Akoya珍珠纯银饰物低至11折发售，折后价$798起、Cherry 90%瑞士抗菌羽绒四季被21折后售$698。

1招赢$100现金券 母亲节消费送玫瑰花

此外，活动大使于4月24至25日不同时段于崇光铜锣湾及启德店现身，手持印有「HK$100现金优惠码」的宣传品，大家在街头成功「捕捉」到活动大使，并即时打开手机上的SOGO Rewards App扫描QR Code，即可获得HK$100电子现金券1张，于崇光感谢周年庆期间使用。

为了庆祝周年庆开锣，崇光盛大推出2大加赠礼遇，包括由5月1日至25日起逢星期六、日及公众假期推出「美食车周末赏」活动，SOGO Rewards会员于崇光启德店即日单一消费满净值HK$410，并在美食车前拍照打卡及上传至个人社交平台，即可免费换领限定美食车小食1份。母亲节当日， SOGO Rewards会员于崇光铜锣湾店或启德店即日单一消费满净值HK$1,000，即可凭发票兑换精美玫瑰鲜花1朵。

崇光感谢周年庆

  • 日期：
    • 4月25至30日（预购阶段）
    • 5月1至17日（第一阶段）
    • 5月18至31日（第二阶段）
  • 地点：崇光铜锣湾店及启德店

Catch the Joy感谢巡游加赏

  • 日期：4月24至25日
  • 地点：崇光铜锣湾店、崇光启德店
  • 时间：
    • 4月24日：中午12:00至下午2:00（启德店）、下午5:00至晚上7:00（铜锣湾店）
    • 4月25日：中午12:00至下午2:00（铜锣湾店）、下午3:30至5:30（启德店）
  • 详情：活动大使手持印有「HK$100现金优惠码」的宣传品，市民打开手机上的SOGO Rewards App扫描QR Code，即可获得HK$100电子现金券1张，可于崇光感谢周年庆期间使用

美食车周末赏

  • 日期：5月1至25日（逢星期六、日及公众假期）
  • 换领时间：下午2:00至6:00
  • 换领地点：崇光启德店G/F户外广场
  • 换领方法：SOGO Rewards会员于崇光启德店即日单一消费满净值HK$410，并在美食车前拍照打卡及上传至个人社交平台，即可免费换领限定美食车小食1份

母亲节加赏

  • 日期：5月10日
  • 换领昤间：营业时间内
  • 换领地点：铜锣湾店11/F SOGO Club或启德店9/F Click & Collect
  • 换领方法：SOGO Rewards会员于崇光铜锣湾店或启德店即日单一消费满净值HK$1,000，即可凭发票兑换精美玫瑰鲜花1朵

文:RY

资料及图片来源:SOGO崇光百货

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