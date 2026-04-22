近日国产手机再掀新一轮大战，HONOR刚派出中阶HONOR 600系列迎战，当中外形撞样iPhone 17 Pro的HONOR 600 Pro，不但性能、续航达旗舰水平，影拍在2亿像素主镜及AI Color Engine结合下，将日常抓拍色彩准确还原，同时拍出超清夜景，最有趣是AI图转影片升级至2.0，在支援输入指示词的玩法下，静态相片轻易转化阁下构思的有趣短片，一定要试试！

HONOR 600 Pro实测！旗舰级2亿主镜超清夜摄 AI图转影片2.0升级指示词玩法多元化

HONOR 600 Pro：金属边框+全能防水

机身备有黑、银及橙3色选择的HONOR 600 Pro，拿上手显然比上代HONOR 400 Pro来得精致扎实，先是一体成形机身升级到金属边框，机背则换上坚韧耐刮的复合纤维材料，加上支援IP68、IP69及IP69+防水规格，以及SGS五星抗压抗跌认证，一贯品牌奉行多年的耐用特色。

8,000nits惊人亮度

虽然萤幕尺寸较上代6.7吋小，然而HONOR 600 Pro所用的6.57吋120Hz AMOLED芒（解像度2,728×1,264），不但拥有极窄0.98mm边框，峰值亮度更达到惊人的8,000nits，同时获得Netflix HDR及Amazon HDR双重认证，试播HDR片画面异常光猛，高光、暗位细节纤毫毕现。此外，针对长时间玩手机的用户，萤幕继续用上3,840Hz高频PWM调光技术，提供更佳、更舒适的护眼体验。

7,000mAh电池支援27W反向充电

效能方面，HONOR 600 Pro升级至Snapdragon 8 Elite处理器，内置最高12GB RAM及512GB ROM，运行最新MagicOS 10，《安兔兔v11》跑分达2,994,131，性能毋庸置疑，玩高负载大型游戏流畅，加上今代矽碳负极电池由6,000mAh大幅加码至7,000mAh，重度使用亦足够提供一整天续航，而有线及无线快充分别为80W及50W，并可有线方式为其他装置进行27W反向充电。

AI记忆帮助整理截图内容

尽管HONOR 600 Pro一如其他Android手机，可直接使用Google Gemini，不过HONOR还是保留着自家AI助手，其中AI执相支援语音指令，不论修图或改变风格，都可以直接输入描述内容，如将背景变成古代建筑，又或需要清除的物件。而AI记忆则可在浏览网页或截图时，帮你分析画面并整理出相关内容，下次在AI记忆找出截图，就清楚记得当时Cap图的用意。

AI图转影片2.0千变万化

去年推出HONOR 400系列时，首度登场的图转影片玩意，没门槛即可相片生成影片，确实叫用户大呼过瘾。来到HONOR 600 Pro，AI图转影片升级至2.0，不但可加入文字指示词，就算是天马行空的构想，只要写出来就得，还预设19种主题效果，如变成精通乐器的「灵感独奏」，又或在YouTube Shorts常见的「百变一生」，利用2张相片带来更有戏剧性的画面效果，且电影感十足。

优惠期入手每日免费玩10次

优惠期间（2026年4月22日至7月31日）入手HONOR 600 Pro，可于首76天内每天免费玩10次AI图转影片2.0。优惠期后购买的用户每30天可享用10次免费试用，额外使用将以折扣价——3秒影片（$3.52/影片）、5秒影片（$5.47/影片）提供，所以真的最买最享著数。

夜摄超清包揽广角、远摄、人像

别以为旗舰Magic系列才能拍出超清夜摄，实在HONOR 600 Pro也配备支援AI超清夜景功能的2亿像素广角主摄，并用上1/1.4吋大底感光，更是同系首款具备CIPA 6.0防震的机款，实试在低光环境手持拍摄，取景画面近乎一片漆黑，不过按下快门再等待AI处理，最终成像竟比肉眼所见明亮得多，压光理想且没杂讯，水准媲美顶级旗舰。

主镜夜摄了得，支援3.5倍光学变焦的50MP远摄防震进一步提升至CIPA 6.5级，同样在极暗情况拍出肉眼看不到的景物，而且AI增强亦适用于夜景人像，配合AI Color Engine，即使室内场景光线复杂，仍可拍出色调准确的成像，解决传统色偏的问题。

文、图：B1807