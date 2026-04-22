90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗

近年宝可梦卡牌（Pokémon Trading Card）在全球掀起热潮及炒风，由几岁小学生至50、60岁男女皆作收藏或投资，风头一时无两，而90后女生Molly正正就是其中一位。两年前她毅然放弃银行的安稳工作，投身看似虚无的Pokémon卡世界，开设属于自己的卡牌专门店。她由一无所知的门外汉，变成熟悉行情的专家，途中亦遇过不少阻滞，究竟这条「收服小精灵」之路是如何炼成的？

弃稳定银行工转卖Pokémon卡！90后少女创业不获家人支持

「其实我连有卡呢样嘢都唔知」，Pokémon收藏卡牌专门店TCGstore.HK的店主Molly笑著回忆说。6年前她还是一位在银行工作的OL，过著朝九晚五的生活，虽然不算高薪厚职，但胜在够稳定。若非因缘际会认识了现在的生意拍档，她的人生轨迹或许会截然不同，「系佢带我入行嘅，𠮶阵时佢已经喺旺角开紧间卡舖。」

开卡快感如盲盒 从兴趣变为事业

最初，Molly对宝可梦的认知仅限于童年时看过的卡通片，笑言「我净系睇过TVB，即系大比鸟、喷火龙、比卡超𠮶啲我就识」。直至她第一次接触到实体的Pokémon卡，眼看拍档常常「爆卡」（即拆卡包），更不时会送她卡牌，渐渐就被这个新世界所吸引，「𠮶时啲卡已经有啲价值，我慢慢发现呢样嘢系几得意，又有得玩，又可以攞嚟赚钱。」

不过Molly指，真正令她「入坑」的其实是那种爆卡时的「盲盒感」，未知的兴奋加上中奖后的喜悦，她形容为「𠮶下会令你好有爽快感」。但当时Pokémon卡牌的价钱远比现在亲民，300多元就能能买到一整盒，让她可以「一箱箱咁拆」。而在众多小精灵中，她就对其中一角色「鬼龙」情有独钟，无论这角色的大小精品都会入手，并逐渐燃起了将兴趣化为事业的念头。

创业初期难挨 曾试过日赚仅$300

起初，Molly先以客串的身份帮拍档手，边做边学。于两年多前，她更为这班新相识的「小精灵」作出人生中一个重大决定—— 辞去银行工作，与拍档在湾仔正式开店创业。惟创业初期正值疫情后、港人全外游的最沉寂时候，那艰辛是远超乎自己想像。「最初好难挨…𠮶阵每日营业额得三、四位数，试过得300几蚊」。

但最令Molly痛心的，却是得不到亲人的支持。「屋企人就真心唔支持，我阿哥𠮶阵系咁笑我『戆X』，话我买张纸返嚟。唔止阿哥，我啲 friend 都咁觉得」。惟反对无效，Molly最终亦坚持决定，全心全意投入宝可梦的世界。

但宝可梦卡牌的市场，远比圈外人想像的要刺激，Molly会形容这个市场如「坐过山车」，日日在变，其价格波动之快、之大，更堪比股票市场。如疫情期间居家令一度带动了「爆卡」热潮，但随后防疫政策放宽，港人纷纷外游，卡牌市场反而一度沉寂，惟有默默耕耘，等待时机来临。幸而舖头最后能慢慢做起，在商场里打响名堂，开始储起一班熟客。

目标「以卡养卡」 变幻市场中求存

「依家啲交易模式好成熟」，Molly解释说，「有个日本网叫『波鞋网』，好多人都系睇住上面嘅成交嚟做嘢。当成交突然升咗几千蚊，全城就会跟住加价」。她现时所开的卡牌专门店，除了卖卡外还会收卡，她更分享了一个「神话」般的经历：「我哋曾经用一万蚊收咗本卡簿返嚟，最后鉴定完，总值有几十万。最贵𠮶张10分卡，宜家值80万。」然而，随著资讯越来越透明，她笑言这种「执漏」的机会已不复再。

不过，面对变幻莫测的市况，她就摸索出一套属于自己的经营哲学，就是「以卡养卡」。「我自己都有继续买卡，等个市好时，升咗就放。而放咗嘅钱，等个市淡时，再买返我自己想要嘅卡。」她认为，这才是让兴趣可持续发展的健康模式，而非盲目投资。

家人不支持变入坑 庆幸当初决定︰赌啱咗

经历两年多的蜕变，以及Pokémon热潮再度的兴起，Molly的卡牌店亦由湾仔搬去铜锣湾，而营业额最好景时更高达7位数，不过她依然保持清醒，「数字大唔代表利润大，因为卡贵，入货的成本都好高」。但最搞笑是，那一班起初不鼓励她辞工创业的亲朋好友，最近也「入坑」Pokémon的卡牌世界了，「点知我阿哥依家自己都玩埋一份，仲玩得癫过我，呢个月已经买咗十几万卡」。

从嘲讽到瞓身投入，回首创业路，Molly庆幸自己当日的决定。「可能女仔好多时都宁愿抌钱落去化粧品呀、手袋呀，但我就抌钱落比卡超度。我以前有玩过水晶，但呢廿几年人掟得最多钱嘅hobby就系呢一个，我觉得自己赌啱咗。」

冀卡牌潮流「可持续」：享受个过程最重要

Molly亦从不担心Pokémon的热潮会消失，皆因她深信会入坑的玩家潜意识里都是对宝可梦有兴趣，而她现时的目标就是要将这兴趣变成一项可持续的玩意。对于想入行的新手，她的建议更非常务实：「量力而为，先买自己钟意嘅卡，再去抽其他，享受个过程最重要」。从一张小小的卡牌开始，她不仅建立了自己的事业，更在一个充满变数的市场中，找到了属于自己的可持续快乐。

TCGstore.HK