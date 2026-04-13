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PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤

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更新时间：18:28 2026-04-13 HKT
发布时间：18:28 2026-04-13 HKT

电子支付工具在日常生活中愈趋普及，其安全性及用户认证亦备受关注。本地主流支付工具PayMe近日宣布，由2026年5月14日起，使用汇丰信用卡增值的用户，必须新增香港身份证资料，才可继续全面使用服务，旨在加强账户安全。

PayMe 5.14新规定！1类用户必须上传及绑定身份证

近日电子支付平台PayMe向用户发出通知，由2026年5月14日起，使用汇丰信用卡增值的用户，必须新增香港身份证资料，才可继续全面使用服务。
近日电子支付平台PayMe向用户发出通知，由2026年5月14日起，使用汇丰信用卡增值的用户，必须新增香港身份证资料，才可继续全面使用服务。

近日电子支付平台PayMe向用户发出通知，更新其用户认证要求。公告中明确指出，此变动是「为了保障你的PayMe钱包安全」。但并非所有用户都受影响，如用户是使用汇丰信用卡增值，但尚未认证身份，将是这次新规定的主要对象。若用户已新增香港身份证，或使用其他方式增值，则不受影响。

根据PayMe团队的说明，用户可以透过简单步骤完成身份认证。用户需前往PayMe应用程式中的「我的账户」，进入「设定」页面，再点选「交易限额」，然后按指示「升级」。整个过程仅需按照提示扫描并上传香港身份证的正反面即可，过程简单快捷。

新增身份证4大简易步骤 

根据PayMe的指引，用户可以透过简单步骤完成身份认证，只需按照以下4个步骤操作：

  1. 前往PayMe中的「我的账户」
  2. 进入「设定」> 点选「交易限额」
  3. 点按「需要提高交易限额？」中的「升级」
  4. 按照页面指示，扫描并上传香港身份证的正反面，即可完成

未完成身份认证 4大功能即无法使用 

如用户未能在限期前完成身份认证，将会带来显著影响。PayMe表示，由2026年5月14日起，仍未新增香港身份证的用户将无法使用多项主要功能，包括：

  • 所有与商店的交易，包括付款、缴费、银联卡及Apple Pay付款
  • 所有与朋友的交易，包括过数、收款、派发及收取利是
  • 所有「转数快」交易
  • 增值

当受影响的用户尝试登入或使用以上功能时，系统将会弹出提示，并会指示用户立即新增其香港身份证。

资料来源︰PayMe by HSBC

延伸阅读︰PayMe收陌生人过错数随时变「洗黑钱」？私下退款或被冻结户口 官方教错误转账处理方法

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