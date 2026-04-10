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无线音响掀80年代怀旧风！TRETTITRE首推CD+黑胶+卡式带挂墙组合 Philips手提喇叭复刻抢眼色调

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更新时间：12:00 2026-04-10 HKT
发布时间：12:00 2026-04-10 HKT

继相机及游戏主机后，复古浪潮又再冲击音响界，不论后起之秀如TRETTITRE，还是百年品牌Philips，争相推出致敬上世纪80年代的无线音响，黑胶唱盘、手提CD机、卡式带播放器情怀再现之余，就连色彩风格也完美复刻，再次唤醒影音迷尘封已久的青春回忆。

无线音响掀80年代怀旧风TRETTITRE三合一挂墙组合 Philips手提喇叭复刻抢眼色调

TRETTITRE TTT无线音响组合：CD+黑胶+卡式带大满贯

内地新进音响品牌TRETTITRE，之前推出的圆锥形无线喇叭及蓝牙CD机T-CP8，均引起市场回响，最近在Kickstarter众筹的TTT无线音响组合同样不乏捧场客，迄今获得逾1,600个名额支持，始终能够听齐黑胶、CD及卡式带，对乐迷或音响迷来说，无疑是复古情怀大满贯。

磁吸挂墙形格展示

这套组合由黑胶唱机TTT-LP3、手提CD机TTT-DP3及卡式带播放器TTT-CP3组成，三款器材全部可以独立运作（可单独购买），配合附送的磁吸式墙挂架TTT-W，可摇身变作挂墙音响组合，悭位之余，极具展示格调。

按键、旋钮加强机械感

先说以T-CP8为蓝本设计的TTT-DP3，沿用旋转滑盖方式打开，只差面盖换成透明，除了蓝牙连接无线耳机或喇叭，亦提供3.5mm可插上有线耳机。

至于机械感强烈的TTT-CP3，大型播放键操作起来的触感，犹如旧式卡式带录音机，磁头支援Type I-IV磁带，同样有蓝牙5.4及3.5mm耳机插口。

黑胶唱盘营造灯光气氛

最后，外形可手提兼携带外出的TTT-LP3，机身采用CNC铝金属，配备高精度唱臂及Phono放大器，唱头用上Audio-Technica AT3600L，支援33rpm及45rpm转速，特别之处转盘底部设有灯箱衬托，播放透明黑胶碟，灯光尤其抢眼，闲时亦可充当气氛灯。值得一提的是，TTT-CP3是3款型号中唯一支援aptX HD及aptX Adaptive编码，串流音质更好。

  • 售价：$3,128（套装）
  • 查询：按此

Philips Moving Sound：抢眼色调重现

The Roller卖相十足上世纪80年代的Boombox，惟只支援蓝牙串流及USB-C播放。
The Roller卖相十足上世纪80年代的Boombox，惟只支援蓝牙串流及USB-C播放。
体积大一个码及输出功率更强的The Tube，支援IP67防尘防水，并可当行动电源为手机充电。
体积大一个码及输出功率更强的The Tube，支援IP67防尘防水，并可当行动电源为手机充电。
Moving Sound系列还有轻盈无线头戴耳机The Ringo Duo（MS1），设计灵感也是来自Walkman附带的耳机。
Moving Sound系列还有轻盈无线头戴耳机The Ringo Duo（MS1），设计灵感也是来自Walkman附带的耳机。
The Buds（MS3）是系列首款真无线耳机，充电盒同样设有动画显示。，颜色鲜
The Buds（MS3）是系列首款真无线耳机，充电盒同样设有动画显示。，颜色鲜

上世纪80年代的手提音响、随身听，曾以鲜明色彩风格令人留下深刻印象，如当年Sony Walkman系列常用的抢眼黄色，早已烙印在几代乐迷的脑海。Philips尝试在手提蓝牙喇叭上复刻这份情怀，特地推出Moving Sound系列，不但用上标志性的高饱和度黄色，机身亦设计成经典Boombox样子，让人瞬间回到当年街头「灾机」的岁月。

LCD芒模拟CD、卡带转动

充满80年代元素的Moving Sound系列，分别有The Tube（MS80）及The Roller（MS60）两款型号，同样设有手柄、机械按键及彩色LCD萤幕，后者可模拟播放CD、卡式带转动的动画效果，另喇叭整合了LED灯伴随音乐闪动，用户亦可透过《Philips Entertainment》App自订灯光色彩。

支援Auracast多喇叭串联

体积较大的The Tube装有2个5吋低音及2个1.5吋高音单元，加上两侧被动辐射器及Moving Sound Bass+技术，低频沉稳有力，输出功率高达140W，适合露营或沙滩派对加强气氛。The Roller内置专用低音、高音单元及被动辐射器，拥有60W输出，同样支援Auracast多喇叭串联。

  • 售价：约3,205港元（The Tube）、约1,723港元（The Roller）

OPT90：录音带变随身听

OPT90外形大小百分百参照卡式录音带来设计，造型几可乱真。
OPT90外形大小百分百参照卡式录音带来设计，造型几可乱真。
透明收纳盒可兼作支架，将录音带形喇叭直立摆放。
透明收纳盒可兼作支架，将录音带形喇叭直立摆放。
OPT90采用USB-C充电，满电可连续播歌6小时。
OPT90采用USB-C充电，满电可连续播歌6小时。

现在拿起手机、平板就可录音，年轻人大概不知道卡式录音带为何物！日本SiNCERE为让新一代重新认识，推出百分百还原录音带造型及大小的蓝牙喇叭OPT90，连透明收纳盒重量约80g，随身携外方便，收纳盒还可兼作支架，令喇叭轻易直立摆放。

OPT90采用蓝牙5.3连接，除了配对手机、平板或电脑播歌，亦可插入microSD记忆卡播放MP3格式音档，内置400mAh电池在最大音量下可连续播放约6小时，需要时亦可经USB-C一边充电一边听歌。

  • 售价：3,960日圆（约197港元）
  • 查询：按此

 

文：B1807

图：TRETTITRE、Philips、SiNCERE

 

延伸阅读：Denon Home系列无线喇叭3连发！首款蓝牙黑胶唱盘DP-500BT袭港

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