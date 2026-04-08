尖沙咀马拉松开仓低至2折！$30起买《排球少年!!》球衣/Nike/adidas鞋款 买3件额外再享8折

尖沙咀马拉松减价开仓｜运动服饰用品店马拉松（Marathon Sports）由即日起一连6日，于尖沙咀海港城Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，场内集结了逾15个知名运动及休闲品牌，全场服饰、波鞋、拖鞋凉鞋、袜子及袋款2折起，低至$30有交易，买满3件更可享额外8折，实在为夏季入手户外活动服装的好时机！

马拉松海港城开仓劈价2折起！外套／波鞋／袜子／袋款大减价

由即日起至4月13日，马拉松于尖沙咀海港城Bazaar举行「Marathon Sports马拉松便服及运动名牌开仓」，大量精选货品包括运动服饰、卡通上衣、跑鞋波鞋、拖鞋凉鞋、背囊等日常配件，均以低至2折的价格发售。

这次开仓大减价商品来自逾15个深受大众欢迎的国际运动品牌，如adidas、Nike、New Balance、Under Armour、Columbia、Teva；潮流休闲款式Converse、VANS、SKECHERS、Catalog、Crocs，以及有游泳运动品牌的arena及Speedo等。当中流行卡通服饰有日本动漫《排球少年!!》上衣以$150发售，此外大受欢迎的CHIIKAWA上衣减价后售$250，粉丝绝对不能错过！

夏日必备防晒冰袖/拖鞋/凉鞋$30起

临近夏季，大家准备参与不同水上运动，各大品牌的拖鞋以及Crocs凉鞋则是方便之选，减价后售$200，配色亦适合日常配搭。此外，夏日必备的防晒冰袖低至$50；童装凉鞋、波鞋款式$30起可入手。开仓期间更有「多买多减」的额外优惠，客人买满2件精选货品，即可享额外9折；若选购3件或以上，折扣更会提升至额外8折，让大家以优惠价钱买到心头好！

马拉松便服及运动名牌开仓

日期：即日起 至 4月13日

时间：上午11:00 至 晚上9:00（4月13日 至 晚上7:00）

地点：尖沙咀广东道7号海港城九仓电讯中心5字楼

文：RY

资料及图片来源：海港城展销集 Harbour City Bazaar