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尖沙咀名牌开仓低至1折！手袋/休闲鞋/男女装/学童鞋$39起 Marc Jacobs/MOSCHINO/On

时尚购物
更新时间：15:56 2026-04-03 HKT
发布时间：15:56 2026-04-03 HKT

尖沙咀海港城展销集今期举行名牌时装及休闲服饰大特卖，由即日起名牌男女装、手袋、鞋款、背包进行开仓大激减，多款人气品牌产品MOSCHINO、Marc Jacobs、On、Champion特价发售，同场还有学童鞋、游泳配件均低至1折，适合为正来临的夏季入手泳衣作好准备！

尖沙咀名牌开仓低至1折！手袋/休闲鞋/男女装/学童鞋$39起

尖沙咀海港城展销集由即日起至4月6日，进行名牌时装及休闲服饰劲减，品牌包括Marc JacobsMOSCHINOKARL LAGERFELDPINKOCarlo Castello等，其中包括MOSCHINO特色玩味啤啤熊上衣，PINKKO女装$399起，The North Face T恤每件$250。埸内同时有多款鞋履优惠特卖，包括、COLE HAANJOSEF SEIBEL、Aiuti、等，款式多样，涵盖上班族皮鞋及高跟鞋，On Running运动鞋款$899起。

现场必买Marc Jacobs手袋款式，除了小皮具之外，特价还包括招牌托特包、水桶袋、背包等；DOUGHNUT背包低至7折发售，且买1件额外享9折、买满2件再享85折。同场学童超轻防滑纯白运动鞋特价$100，各款男女装返学皮鞋$269起。

游泳配件服饰/拖鞋/行李箱特价发售

近期气温逐渐回升，又到了户外水上活动的时候，现场设有Speedoarena女装泳衣及男装泳裤特价发售，享有买1件享9折、买2件再享85折优惠；另外各款泳镜$100起、卡通拖鞋$39起。此外，行李箱及卡通推车亦在减价之列，陈列行李箱低至$199，Hallmark前揭式行李箱$699起。

海港城展销集名牌时装及休闲服饰特卖

  • 日期：即日起 至 4月6日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地点：尖沙咀广东道7号海港城九仓电讯中心5字楼 

文：RY
资料及图片来源：海港城展销集 Harbour City Bazaar

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