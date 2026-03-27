GAP重返香港！阔别6年改由中资电商布局实体零售 近年靠联乘Gen Z偶像杀回潮流圈

美国国民服饰品牌GAP在告别香港实体店市场数年后，正策划回归香港，重新布局零售门店。这次高调回归的背后，也不得不提Gap近年成功转型的强大支持。一个曾被视为童年回忆的品牌，如今正凭借巧妙的市场行销，重新俘虏Z世代等年轻消费者的心，迎来全球性的品牌复兴。

GAP重返香港开店！料转型「轻资产」模式

此次回归由内地电商宝尊主导，该公司自2023年收购GAP大中华区业务后，便著手推动品牌转型。宝尊提出「China-for-China」的在地化策略，并采用「轻资产」模式营运，将重心放在设计与市场行销，同时掌握供应链控制权，以便能根据市场反应快速调整生产，借此避免库存积压造成的亏损。

此策略调整已初显成效。GAP中国业务上一季度首次实现盈亏平衡，且自2025年底以来的强劲增长势头延续至今年第一季。配合香港市场的重启，GAP今年亦打算在中国内地开设50家新门店，地点将涵盖一线至三线城市。

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20年疫情下 GAP关闭全线香港分店

GAP曾是香港零售市场活跃品牌，但在2020年疫情期间，遭受严重冲击，门店引发结业潮。当时在半年内，GAP关闭了尖沙咀旗舰店及铜锣湾希慎广场店在内的全线8间分店，其后仅保留网上业务，全面撤出香港的实体零售市场。

回归基本单品 提升剪裁、用料

Gap近年迎来复兴，首先是品牌找回1969年创立时的初衷：为顾客提供价格实惠、剪裁合身的日常必备单品。品牌执行长Mark Breitbard自2020年回归后，大刀阔斧地进行内部改革，缩减产品线，将资源重新聚焦于提升运动衫与牛仔裤等核心产品的用料、剪裁。这项策略显然奏效，Gap的同店销售额创下连续增长纪录，母公司毛利率更创下25年新高，为品牌扩张注入了强心针。

病毒式行销：与Z世代偶像共创潮流

有行销专家指出：「Gap一直在制造牛仔裤和运动衫，但他们沟通的方式正在不断演进。」近年，Gap透过与Z世代艺人的合作，展开「精彩的故事叙述」，成功引发文化共鸣。从与歌手Tyla合作的春季亚麻系列，到与女团Katseye合作的丹宁企划，皆在社群媒体如Tik Tok上引发年轻族群热议，塑造了更具包容性的阳光形象。近期与波多黎各艺人Young Miko的合作，更被行销专家誉为抓住了文化潮流，精准回应了Z世代的需求。