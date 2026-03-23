Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tiger Circle X Hidy古哩古哩联名画作

时尚购物
更新时间：12:15 2026-03-23 HKT
发布时间：12:15 2026-03-23 HKT

《英文虎报》的社群Tiger Circle 遇上日本艺术家小栗英训（Hidy）笔下的奇幻角色，在急口令大挑战展示潮流艺术的精彩。

古哩古哩不仅仅是 Hidy 笔下的角色，更是当代 (Toy Art) 运动的灵魂缩影。这只诞生于 Hidy 童年素描本中的精灵，承载著纯真想像与都市反叛精神的矛盾美感。自 2016 年起，古哩古哩完成了从 2D 构想向 3D 雕塑的生命蜕变。从香港视觉艺术中心的先锋首秀，到台北、曼谷等地的巡回展览，每一次「售罄」与「长龙」的背后，都是全球藏家对 Hidy 独特世界观的强烈共鸣。

无论是王嘉尔（Jackson Wang）在急口令大挑战中展现的语言精准与专业态度，还是 Hidy 作为自学成才的艺术家，对古哩古哩每一处细节的近乎执拗的打磨，都展示Tiger Circle 社群的「个人精神」。

为了致敬 Tiger Circle 挑战者们突破自我的精神，Hidy特别倾力创作了 5 幅独家手绘版 Tiger Circle 联名画作。每一幅画作均带有Hidy的亲笔签名，对于真正的藏家而言，这不单是艺术品，更是进入全球尖端艺术收藏圈的「隐形门票」，具备极高的文化价值。

想获取 Hidy 亲笔签名的古哩古哩艺术画作吗？立即前往 Tiger Circle IG @tigercircle.hk 投票啦！

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
1小时前
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
20小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
23小时前
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
中年好声音4丨肥妈狠批卓猷燕：Totally wrong 网民轰评语唔公道 强劲背景曝光天王都Like
影视圈
14小时前
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
00:44
2元乘车优惠︱4.3起调整为「两蚊两折」票价高于$10变「两折」政府：受惠对象不变
社会
1小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
2026-03-22 10:18 HKT
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
3小时前
03:09
星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较
申诉热话
4小时前
伊朗局势｜特朗普警告若不开放霍尔木兹海峡 将轰炸伊朗核电厂 以色列南部遇袭多人受伤｜持续更新
01:02
伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标 以色列加强对黎巴嫩打击｜持续更新
即时国际
3小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
22小时前