Tiger Circle X Hidy古哩古哩联名画作

《英文虎报》的社群Tiger Circle 遇上日本艺术家小栗英训（Hidy）笔下的奇幻角色，在急口令大挑战展示潮流艺术的精彩。

古哩古哩不仅仅是 Hidy 笔下的角色，更是当代 (Toy Art) 运动的灵魂缩影。这只诞生于 Hidy 童年素描本中的精灵，承载著纯真想像与都市反叛精神的矛盾美感。自 2016 年起，古哩古哩完成了从 2D 构想向 3D 雕塑的生命蜕变。从香港视觉艺术中心的先锋首秀，到台北、曼谷等地的巡回展览，每一次「售罄」与「长龙」的背后，都是全球藏家对 Hidy 独特世界观的强烈共鸣。

无论是王嘉尔（Jackson Wang）在急口令大挑战中展现的语言精准与专业态度，还是 Hidy 作为自学成才的艺术家，对古哩古哩每一处细节的近乎执拗的打磨，都展示Tiger Circle 社群的「个人精神」。

为了致敬 Tiger Circle 挑战者们突破自我的精神，Hidy特别倾力创作了 5 幅独家手绘版 Tiger Circle 联名画作。每一幅画作均带有Hidy的亲笔签名，对于真正的藏家而言，这不单是艺术品，更是进入全球尖端艺术收藏圈的「隐形门票」，具备极高的文化价值。

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