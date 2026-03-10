Tiger Circle 正式登场 英文急口令大挑战 投票拎奖赏 人人有份* ！

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：19:49 2026-03-10 HKT
发布时间：19:49 2026-03-10 HKT

《英文虎报》的IG 帐户Tiger Circle 隆重登场，这是一个专为香港新世代打造的社群平台，让你能够主导个人故事，共建未来，并与志同道合的伙伴并肩前行。

Tiger Circle英文急口令大挑战，最近火热进行中！

明星名人、大学生、中学生3大圈子，挑战10秒极限英文急口令，Jackson Wang王嘉尔、Ian陈卓贤、Edan吕爵安、Marf邱彦筒玩得非常投入！ 

活动更设有投票龙虎榜，让大家票选最喜爱的挑战者。只要投下你的一票并写下原因，就有机会取得以下奖赏*：

大奖：OGAWA x Line Friends 按摩梳化（价值 $6,980），结合按摩科技与设计美学，为生活增添朝气。

二奖：日本著名插画家Hidy为Tiger Circle独家创作GURIGURI角色画作，极具收藏价值！

三奖：OGAWA 龟仔按摩器（价值 $399），随时随地舒缓疲劳，为快速的节奏生活留下一个「呼吸瞬间」。

投完票记得参加埋Bonus Game，即可免费获取谭仔/三哥云南米线 $50 现金券*，让挑战更添滋味！

追踪我们 IG@tigercircle.hk，观看挑战赛精彩片段，选出最具「Tiger Energy」的挑战者，立即投票，赢取奖赏！ 

*活动受条款及细则约束

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

