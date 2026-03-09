I.T Outlet/i.t Outlet登陆MegaBox！2折起入手逾50个品牌 新张买2件额外半价

I.T Outlet、i.t Outlet登陆MegaBox！九龙湾MegaBox地下层经改造成为潮流服装及运动品牌的Outlet集中地，除了人气andST Outlet进驻，I.T Outlet 及i.t Outlet日前已正式开幕，店内云集超过50个知名品牌，包括STELLA McCARTNEY、Fred Perry、AAPE、CHOCOOLATE、KANGOL等，精选货品低至2折，新张期间更有额外半价优惠，潮流一族不容错过。

I.T Outlet、i.t Outlet登陆MegaBox！低至2折入手逾50品牌服饰

I.T Outlet 强势进驻 MegaBox，云集超过50个国际设计师品牌，包括：STELLA McCARTNEY、Fred Perry、RAG & BONE、WE11DONE、Y/PROJECT、MSGM、IRO、BY FAR、JONATHAN SIMKHAI、ACLER、SUSAN FANG、REJINA PYO、ROSANTICA、RUSLAN BAGINSKIY等，精选货品低至2折。

i.t Outlet则汇聚5CM、AAPE、ALPHA INDUSTRIES、B+AB、CHOCOOLATE、FINGERCROXX、IZZUE、KANGOL、NEW ERA 及 RUSSELL ATHLETIC 等潮流品牌，同样低至2折开卖。

MegaBox店新张限定优惠！买2件享额外半价

由即日起至3月31日更带来新张优惠，于I.T Outlet购买指定产品2件，可享额外5折优惠；消费满 HK$1,000，即可享额外7折优惠，至于于i.t Outlet消费满 HK$800，则可享额外7折优惠。

I.T Outlet

地址：MegaBox G/F Shop G11

电话: 2986 3633

i.t Outlet