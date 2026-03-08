万宁一日限定88折优惠！全线门市/网店无门槛折扣 买指定产品再送$50现金券
个人护理产品连锁店万宁，一向是港人购买健康、美容及日用品的热门选择之一。为庆祝3月8日妇女节这个特别日子，万宁推出一日限定的全场无门槛88折优惠，无论是门市还是网店均同步进行，指定产品买满额更额外送$50优惠券，让顾客能以超值价格，入手心头好。
万宁的全场88折优惠于3月8日举行，届时香港及澳门全线分店，以及官方网上商店，会同步推出无门槛88折优惠。这次折扣不设最低消费要求，即使是单件商品亦可享有折扣。而于网上购物，输入优惠码「26MARHH」即享优惠。另外，凡购买指定护肤产品满$150，即可获赠一张$50现金优惠券，可于下次消费时使用。
值得注意是，88折优惠可与店内部分进行减价促销活动叠加使用，如「买一送一」及组合优惠，尽享「折上折」优惠。推介货品包括︰
- L'OREAL PARiS花蜜奢养胶原乳霜套装滋润型：买1送1，88折后折实价$263.2/件
- Neutrogena露得清深层保湿面膜 15片：买1送1，88折后折实价$70.4/件
- Curel丰盈泡沫洁面乳150毫升︰优惠价+88折后平均$60.8/件
- 桃瑞丹5D玻尿酸舒缓凝霜限量套装︰优惠价+88折后平均$154.5/件
- 日期︰2026年3月8日
- 地点︰全线分店 ＞＞按此＜＜
- 备注︰
- 官网优惠只限2026年3月8日早上0时0分至晚上11时59分
- 优惠不适用于购买万宁礼券、初生配方婴儿奶粉、处方药物、出位价产品及换购价产品、无折扣货品、会员积分及印花活动换购品、塑胶购物袋征费、易办事EasyCash提款及八达通增值服务／澳门通加值服务及每张订单之运费
- 每位会员最多可使用该优惠码3次，每张订单只能使用一个优惠码
资料来源︰Mannings 万宁
