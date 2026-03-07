Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫

时尚购物
更新时间：17:45 2026-03-07 HKT
发布时间：17:45 2026-03-07 HKT

继香港餐饮业经营困难外，连零售业也面对寒冬。本土港产潮牌时装店HISSO及其姊妹店Story Behind，今日（3月7日）于社交平台无预警下宣布，全线分店将于4月7日前陆续结业，为长达15年的营运划上句号。消息一出，随即引来网民热议，大批忠实顾客对此表示突然及不舍，即睇内文详情。

时装店HISSO宣布全线结业！开业15年 本地设计品牌

本土时装店HISSO及Story Behind的社交平台专页，今日同步发出结业通知。HISSO团队帖文以「我们要毕业了」为题，感谢顾客多年支持，并宣布全线12间分店及姊妹品牌Story Behind的6间分店，将营运至4月7日，期间会进行结业清货。

HISSO于帖文中形容：「15年，是一个圆满的数字，是时候为这段旅程划上句号」，同时亦感激顾客支持，「衷心感谢你们支持本地品牌，感谢你们曾经选择HISSO」。团队亦表示会「带著满满的回忆、感恩的心和微笑跟大家说再见」。

姊妹店Story Behind同步执笠 清货减价1折起

同一时间，成立3年的姊妹品牌时装店Story Behind亦于IG发文，宣布「所有门店将陆续结束直至4月7日」，并形容品牌是「一次大胆的尝试，源于一个任性的想法」，感谢顾客让这段「小小而珍贵的故事，优雅地落幕」。而两品牌均表示，结业清货将由即日起开始，全场货品会低至1折起，3件再额外9折。

开业15年 全港合共18间分店

HISSO是一间于2011年创立的时装店，强调坚持「坚持做自己认为啱既事，坚持梦想，坚持相信本地设计」的理念，从，其亲民的价格及设计风格一向深受年轻人欢迎。从小店起家，凭著亲民贴地的价格及紧贴潮流的设计，成功扩展至于全港有多间分店。而现时则有12间分店，分别于观塘APM、九龙湾淘大商场、九龙湾德福广场、启德零售馆、铜锣湾皇室堡、旺角T.O.P.、旺角朗豪坊、沙田新城市广场、葵芳新都会、荃湾荃新天地及荃湾千色Citistore。

而姊妹店Story Behind则于3年前成立，主打优雅风格女装，并期望将「对优雅的执念化成一件能触碰生活的单品」，同样深受女性顾客欢迎。现时于全港则有6间分店，分别位于铜锣湾wwwtc mall、荃湾荃新天地、旺角T.O.P.、观塘APM、沙田新城市广场及九龙湾德福广场。

网民大表不舍︰买唔到靓衫

两店的结业消息震撼大批粉丝及顾客，不少网民涌入帖文留言表达不舍。许多熟客表示，HISSO是陪伴他们成长的品牌，有网民称「我真系著你哋嘅产品冇12、13年都有10年」，见证品牌由小店扩展；亦有留言指其服饰风格合适，质量高且价格相宜，「可以用亲民嘅价钱买到高质素嘅产品少之又少」，并大赞是「少数香港本地男装」。不少人对日后「买唔到靓衫」感到惋惜，认为香港又少了一个本地时装选择。

资料来源︰hissohk@IG、storybehindhk＠IG

延伸阅读︰湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
1小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
8小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
6小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
2小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
10小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
22小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
1小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT