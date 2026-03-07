本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫

继香港餐饮业经营困难外，连零售业也面对寒冬。本土港产潮牌时装店HISSO及其姊妹店Story Behind，今日（3月7日）于社交平台无预警下宣布，全线分店将于4月7日前陆续结业，为长达15年的营运划上句号。消息一出，随即引来网民热议，大批忠实顾客对此表示突然及不舍，即睇内文详情。

时装店HISSO宣布全线结业！开业15年 本地设计品牌

本土时装店HISSO及Story Behind的社交平台专页，今日同步发出结业通知。HISSO团队帖文以「我们要毕业了」为题，感谢顾客多年支持，并宣布全线12间分店及姊妹品牌Story Behind的6间分店，将营运至4月7日，期间会进行结业清货。

HISSO于帖文中形容：「15年，是一个圆满的数字，是时候为这段旅程划上句号」，同时亦感激顾客支持，「衷心感谢你们支持本地品牌，感谢你们曾经选择HISSO」。团队亦表示会「带著满满的回忆、感恩的心和微笑跟大家说再见」。

姊妹店Story Behind同步执笠 清货减价1折起

同一时间，成立3年的姊妹品牌时装店Story Behind亦于IG发文，宣布「所有门店将陆续结束直至4月7日」，并形容品牌是「一次大胆的尝试，源于一个任性的想法」，感谢顾客让这段「小小而珍贵的故事，优雅地落幕」。而两品牌均表示，结业清货将由即日起开始，全场货品会低至1折起，3件再额外9折。

开业15年 全港合共18间分店

HISSO是一间于2011年创立的时装店，强调坚持「坚持做自己认为啱既事，坚持梦想，坚持相信本地设计」的理念，从，其亲民的价格及设计风格一向深受年轻人欢迎。从小店起家，凭著亲民贴地的价格及紧贴潮流的设计，成功扩展至于全港有多间分店。而现时则有12间分店，分别于观塘APM、九龙湾淘大商场、九龙湾德福广场、启德零售馆、铜锣湾皇室堡、旺角T.O.P.、旺角朗豪坊、沙田新城市广场、葵芳新都会、荃湾荃新天地及荃湾千色Citistore。

而姊妹店Story Behind则于3年前成立，主打优雅风格女装，并期望将「对优雅的执念化成一件能触碰生活的单品」，同样深受女性顾客欢迎。现时于全港则有6间分店，分别位于铜锣湾wwwtc mall、荃湾荃新天地、旺角T.O.P.、观塘APM、沙田新城市广场及九龙湾德福广场。

网民大表不舍︰买唔到靓衫

两店的结业消息震撼大批粉丝及顾客，不少网民涌入帖文留言表达不舍。许多熟客表示，HISSO是陪伴他们成长的品牌，有网民称「我真系著你哋嘅产品冇12、13年都有10年」，见证品牌由小店扩展；亦有留言指其服饰风格合适，质量高且价格相宜，「可以用亲民嘅价钱买到高质素嘅产品少之又少」，并大赞是「少数香港本地男装」。不少人对日后「买唔到靓衫」感到惋惜，认为香港又少了一个本地时装选择。

资料来源︰hissohk@IG、storybehindhk＠IG