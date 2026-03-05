SOGO崇光COACH开仓！手袋/服饰/鞋履/配饰2折起 配衬返工/休闲百搭造型 附地址+开放时间
更新时间：16:54 2026-03-05 HKT
发布时间：16:54 2026-03-05 HKT
发布时间：16:54 2026-03-05 HKT
SOGO崇光COACH开仓｜近年COACH的手袋深受欢迎，最新推出的手袋款式CHELSEA更是被抢购一空，足见品牌魅力。由即日起，COACH将于SOGO崇光百货进行开仓特卖，手袋、服饰、鞋履、配饰等低至2折起发售，不论是上班或或休闲外出都有心水，即睇特卖会详情！
SOGO崇光COACH开仓！手袋/服饰/鞋履/配饰2折起
近年COACH深受年轻人欢迎，特别是BROOKLYN与CHELSEA系列，获不少KOL及网民推介，更一度引起抢购潮，足见其人气甚高！如暂时未能入手最新款式也不用失望，COACH由即日起于铜锣湾SOGO崇光宴会厅举行特卖会，多款人气手袋及配饰等低至2折发售，想入手新手袋就要记得留意！
女装手袋/男士手提包配搭返工或休闲造型
今次COACH特卖涵盖手袋、服饰、鞋履、配饰等，当中包括经典IDOL链条手袋，大地配色容易配搭；亦有可爱猫咪造型手袋及型格Tote Bag等。至于男士手提包方面，除了低调皮革款式，亦有印花背包选择，适合喜欢使用大容量袋款的人士。
SOGO崇光COACH特卖会
- 日期：即日起至3月9日
- 时间：上午10:00至晚上9:00（3月9日至晚上9:00）
- 地点：崇光铜锣湾店21/F崇光宴会厅
文:RY
延伸阅读：Maison Kitsuné「小狐狸」开仓优惠！35折起入手上衣/布袋/帽子 文具/环保饮管/水樽$45起
最Hit
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
2026-03-04 15:40 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
7小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
2026-03-04 16:14 HKT