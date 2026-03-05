SOGO崇光COACH开仓！手袋/服饰/鞋履/配饰2折起 配衬返工/休闲百搭造型 附地址+开放时间

SOGO崇光COACH开仓｜近年COACH的手袋深受欢迎，最新推出的手袋款式CHELSEA更是被抢购一空，足见品牌魅力。由即日起，COACH将于SOGO崇光百货进行开仓特卖，手袋、服饰、鞋履、配饰等低至2折起发售，不论是上班或或休闲外出都有心水，即睇特卖会详情！

SOGO崇光COACH开仓！手袋/服饰/鞋履/配饰2折起

近年COACH深受年轻人欢迎，特别是BROOKLYN与CHELSEA系列，获不少KOL及网民推介，更一度引起抢购潮，足见其人气甚高！如暂时未能入手最新款式也不用失望，COACH由即日起于铜锣湾SOGO崇光宴会厅举行特卖会，多款人气手袋及配饰等低至2折发售，想入手新手袋就要记得留意！

女装手袋/男士手提包配搭返工或休闲造型

今次COACH特卖涵盖手袋、服饰、鞋履、配饰等，当中包括经典IDOL链条手袋，大地配色容易配搭；亦有可爱猫咪造型手袋及型格Tote Bag等。至于男士手提包方面，除了低调皮革款式，亦有印花背包选择，适合喜欢使用大容量袋款的人士。

SOGO崇光COACH特卖会

日期：即日起至3月9日

时间：上午10:00至晚上9:00（3月9日至晚上9:00）

地点：崇光铜锣湾店21/F崇光宴会厅

文:RY

资料及图片来源:小红书、SOGO