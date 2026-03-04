Maison Kitsuné「小狐狸」开仓优惠！35折起入手上衣/布袋/帽子 文具/环保饮管/水樽$45起
Maison Kitsuné「小狐狸」开仓｜时尚品牌Maison Kitsuné一向以「小狐狸」标志闻名，吸引一批粉丝的支持。Maison Kitsuné由即日起与OnTheList购物平台进行开仓优惠，全场商品低至35折入手上衣、布袋、帽子。此外，品牌可爱的小物，如文具、环保饮管套装及水樽亦$45起，即睇开仓详情！
以小狐狸标志闻名的巴黎时尚品牌Maison Kitsuné，由创意2人组于Gildas Loaëc和Masaya Kuroki于2002年创立，融合时尚、音乐、咖啡等多种元素，传递充满艺术灵感且灵动多变的生活方式。从品牌名字足见融合巴黎与东京文化美学，Maison是法语房子之意，Kitsuné则是取狐（キツネ）的日语发音而来。设计除了带有法式简洁优雅之外，还有精致的裁剪、活泼舒适设计的特色，吸引大批支持者喜爱。
今次Maison Kitsuné联同OnTheList购物平台推出开仓优惠，全场商品低至35折入手多款上衣、布袋及帽子等。品牌招牌的「小狐狸」布袋原价$810，35折后价只售$284；印有「小狐狸」短袖上衣原价$840，35折后价售$294；可爱「小狐狸」袜子抑后价$145，相当抵买，适合为正来临的夏天置装！
文具/环保饮管/水樽$45起
除了日常服饰之外，品牌的文具、帽子、水樽亦在减价之列，便利贴折后只售$53、环保水樽售$175、一套3件胶纸售$49。至于帽子方面，印上「小狐狸」的鸭舌帽减价至$315，品牌粉丝不要错过！客人购物满$200可享免费送货，付款后将于2-4星期派送。
Maison Kitsuné x OnTheList开仓
