二手名牌开仓7折起！明星寄卖服饰/手袋/饰物 亲民价入手CHANEL/Dior/Miu Miu

二手名牌开仓7折起！铜锣湾服饰寄卖店Byebuy Market云集多位极具人气的艺人及歌手寄卖二手或全新服饰，今次品牌与OnTheList于鲗鱼涌举办开仓活动，全场二手名牌低至7折起，品牌包括CHANEL、Dior、Gucci、Fendi、Miu Miu等品牌服饰、手袋、饰物及美妆产品，最平$210起即有交易，不可错过！

二手名牌开仓7折起！亲民价入手CHANEL/Dior/Miu Miu

Byebuy Market由即日起与Onthelist合作，于鲗鱼涌举行开仓活动，出售大量二手或全新名牌服饰、手袋、饰物及美妆保养品等，品牌涵盖CHANEL、Dior、Gucci、Fendi、Miu Miu等，全场低至7折起，最平$210起即有交易。场内货品附有说明牌为产品状况分等级，多为近新或轻度使用状态，亦有全新未拆封的货品，二手价格再以低至7折优惠发售，亲民价格即可轻松入手名牌货品，相当抵买。

明星寄卖服饰/手袋/饰物

明星专属寄卖平台Byebuy Market备受时尚一族喜爱，由模特儿及演员Jeremy Wong以及歌手及KOL谭杏蓝创立，平台以圈中多位艺人及歌手寄卖单品为主，涵盖服饰、手袋、饰物及美妆保养等精品，店内亦备有大量全新名牌好物，价格低至半价甚至一折，让大家以亲民价格轻松拥有心仪的明星同款与质感单品。

OnTheList x Byebuy Market开仓