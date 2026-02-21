旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份

旅行期间除了走访不同景点，亦要游走各大商场尽情购物，少不免日行过万步，这时一双百搭又舒服的鞋子显得尤其重要。近日，社交平台Threads掀起「最百搭波鞋」以及「旅行走2万步不会累的鞋款」讨论。本文整理由一众网民热推的5款旅行必备「神鞋」，包括HOKA、Nike及asics等人气品牌，有人更笑言凭「平安度过日均2.5万步的关西之旅」，即睇下文详情！

旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用

近年各大运动或鞋履品牌除了主打机能性鞋款，亦推出时尚款式，让潮流爱好者配搭不同服饰风格，部分更成为旅行必备单品。近日，有网民在Threads讨论百搭且舒适鞋款，方便应付旅行时日行过万步的需求。整合一众网友用家的推介，当中5大「神鞋」备受推荐，如想百搭易衬可选着Onitsuka Tiger鬼冢虎MEXICO 66、Convervse 1970款式；既设计型格之余亦好穿舒适推介则有Nike Zoom Vomero5。如以舒适为主可选着asics Kayano系列、HOKA Bondi系列及Mach6款式。

1.Onitsuka Tiger鬼冢虎MEXICO 66

特色：MEXICO 66为品牌于1966年首次推出的经典运动鞋款，最初为1986年墨西哥奥运会的日本代表团设计的运动鞋，因此得名「MEXICO」。2003年电影《标杀令》中，由奥玛花曼（Uma Thurman）饰演的主角Beatrix Kiddo其中一套造型黄黑色连身裤，就是搭配Onitsuka Tiger「MEXICO 66™」，成为电影标志性的造型。

MEXICO 66设计经典以及外薄内软的工艺，再搭配缓震及吸收步行时冲击力兼备的OrthoLite™鞋垫，加上鞋身轻巧柔软，放入行李箱亦相当悭位，成为网民大推的「游日神鞋」。

用家评价：

。「我穿鬼冢虎天天25000（步）都可以，去玩了10天」

。「鬼冢虎MEXICO 66 黑色这双真的超百塔～不管是日常上班穿，还是还是甜酷风、日系穿搭都超好看」

。「鬼冢虎真的很好搭！身为拥有5双鬼冢虎鞋子的人」

2.Converse 1970

特色：Converse 1970设计简约且富有美式休闲风格，但不少人担心有传统款的「踩地下」的生硬感，故此不敢穿著去旅行。不过，Converse1970的加厚鞋底提供足弓支撑及柔软回弹，加上鞋身采用磅数更高的加厚帆布保护双脚，丰富颜色选择成为网民另一大推的百搭鞋款。

用家评价：

。「Converse的1970经典百搭」

。「一定要1970的」

。「一定是Converse 1970 low black，上至西装正装下至七分裤，可以毫无违和融入穿搭，几乎没有不能配的鞋子」

3.Nike Zoom Vomero5

特色：被网民誉为「出国逛街神鞋」之一，其复古造型与功能兼备，配有出色的Air Zoom缓震系统，鞋跟通爽设计不怕长时间穿着焗脚。复古设计能应付工装、City boy、街头风格穿搭，旅行打卡配衬服饰一流。

用家评价：

。「去韩国走了2万多步脚还是很舒服」

。「Nike Vomero 5都试过一日2万步以上」

用家大推asics：整个相逢恨晚！

如以舒适为主，网民大多推介asics Kayano系列、HOKA Bondi系列及Mach6款式。有扁平足网民穿着asics产品后，表示由过往走不久，「这次去大阪换成亚瑟士，整个相逢恨晚」、「久站、久走、长距离慢跑亦可，可走60000步」，甚至有网民分享复健科医师亦大推Kayano系列。

4.asics GEL-Kayano系列

特色：近年兴起老爹鞋设计鞋款，品牌亦带来Kayano14的复刻版本，以复古造型搭配现代物料，兼顾潮流与机能需求，其GEL™避震技术，确保落地时减少冲击，加上支撑系统，改善足部内旋问题，提升稳定度。除了Kayano14之外，Kayano32亦被众多跑手分享适合受足弓困扰以及日常久站、久走人士穿着，全白配色亦轻松易衬，有网友特别推荐系列的支撑款式有助长时间步行不脚痛。

用家评价：

。「个人是扁平足，完全走不久，这次去大阪换成亚瑟士，整个相见恨晚（昨天刚从大阪玩6天回国的我）」

。「asics Kayano真心推荐，之前看复健科医师推荐真的很好走」

。「个人觉得GEL-Kayano14不错，那个gel的胶踩起来很舒服」

。「asics亚瑟士Kayano系列，久站、久走、长距离慢跑，可走60000步」

。「asics Kayano，我本来可以每日1万步，这个让我2万步轻轻松松」

。「亚瑟士一生推，换鞋后还不知道脚酸是甚么滋味」

5.HOKA Bondi系列、Mach6

特色：HOKA近年受到热捧，其Bondi系列、Mach6亦备受网民大赞适合应付旅行「暴走行程」，Mach6采用强劲能量回馈的「超临界泡沫中底」，每走一步有如推你一把感觉，鞋底增加橡胶覆盖层提升耐用性，分区透气设计既贴脚且没有焗脚感。除了Bondi系列及Mach6之外，HOKA的Clifton系列亦获网友大推。

用家评价：

。「烂脚人穿HOKA平安度过一整周每日平均步数2.5万步的关西」

。「我妈妈75岁穿HOKA觉得很好走，而且她两侧骨头会磨鞋子，HOKA的不会磨」

。「HOKA宽楦很舒服，2万步走到后面人累脚不累」

。「HOKA Clifton跑步会起水泡，但日本每天2万步走7天完全没问题」

。「HOKA Clifton 10很赞，之前逛街不用4个小时脚就烂了，穿这双在美国走20000步，隔天一点感觉都没有」

。「HOKA一生推，足底筋膜炎穿了之后，再也穿不下其他鞋」

。「HOKA Clifton9，走到3万步都不会累」

