连锁超市百货农历新年营业时间！年初一至三照开？百佳/惠康/AEON/屈臣氏/大生

时尚购物
更新时间：12:12 2026-02-16 HKT
发布时间：12:12 2026-02-16 HKT

新年超市百货营业时间2026｜农历新年将至，市民在忙于购买拜年送礼或添购日用品时，或会关心各大连锁超市或个人护理店的营业时间。《星岛头条》特意整理了2026年新春期间，包括百佳、惠康、AEON、一田，以至屈臣氏及万宁等主要连锁店，由年廿九（2月16日）起的营业时间。大部分超市于过年期间会调整营业时间，部分分店会继续营业或会提早关门及休息，市民在出发前宜先留意相关公布，避免白走一趟。

新年营业时间2026｜大型超市百货营业安排 百佳/AEON/一田超市

1. 百佳

百佳在农历新年期间，包括年初一（2月17日）及年初二（2月18日）将会调整营业时间。年初一大部分分店于10am开始营业，而年初二将于早上8am开始营业。全线百佳分店将于年初三（2月19日）起，恢复正常营业时间。

2. 惠康

惠康于农历新年期间各分店的营业时间都有所不同，详情可浏览官网

3. AEON

  • AEON及AEON STYLE︰大部分分店于年廿九当日，营业时间会调整至晚上11:30pm，AEON STYLE启德分店则营业至11pm。年初一营业时间会调整为12nn至8pm，年初二则照常营业。
  • Mono Mono、指定Living PLAZA及DAISO︰年廿九营业时间会调整至晚上11pm；年初一营业时间会调整为12nn至8pm，年初二则照常营业。
  • AEON STYLE油塘、Living PLAZA、DAISO、Jelyco Do、KOMEDA'S Coffee︰年初一（2月17日）营业时间会调整为12nn至8pm，而年初二则照常营业。

更多详情可到AEON官方社交平台专页了解及查询。

4. 一田百货

一田百货的位于沙田、荃湾、观塘、旺角、葵芳、新蒲岗、元朗、大埔、屯门、将军澳、北角、西环及西沙GO PARK（包括一田食堂）的一田；位于屯门NOVO Walk、天水围及白石角Silicon Lane的每日一田，以及位于西沙GO PARK的一田新鲜，于年廿九（2月16日）会有特别营业时间安排。

而年初一（2月17日）全线分店会照常营业，营业时间为12nn至9pm，年初二（2月18日）起会恢复正常营业时间。

5. APITA / UNY

APITA太古城中心分店、UNY 乐富店、元朗店及将军澳店于年廿九至年初二期间，会有特别营业时间安排。

店舖 部门 年廿九 年初一 年初二

APITA太古城中心分店

 B/F 超级市场 9:30am-11:30pm 11am-8pm 9:30am-10pm
B/F 家品部 10am-11pm 10am-10pm
G/F 11pm-11pm 11am-10pm
APITA Eatery 日式食堂 11am-10pm
UNY 乐富店 超级市场 9:30am-11:30pm 9:30am-10pm
家品部 10am-11pm 10am-10pm
美食广场 10:30am-11pm 10:30am-10pm
UNY元朗店 超级市场 9:30am-10pm 9:30am-9pm
UNY将军澳店 超级市场 9:30am-11pm 9:30am-10pm
新春期间限定店 (直至16/2) 11am-9:30pm N/A N/A

6. 屈臣氏

全线屈臣氏分店会于年初一及年初二调整营业时间，大部分店舖会于10am开始营业，到年初三起恢复正常营业时间。

7. 大生

大生生活超市于农历新年期间的营业时间会有特别安排，于大年初一（2月17日）、年初二及三（2月18及19日）部分港九新界的分店会提早关门至6:30pm关门，详情可留意以上图片，而由年初四起全部门市会恢复正常营业时间。

8.千色Citistore

于农历新年期间，千色Citistore全线分店及C生活，将会调整及延长营业时间。

  • 年廿九︰荃湾、将军澳、马鞍山及屯门分店营业时间10am至10:30pm；元朗千色Citistore为10am至10pm；C生活天水围店则为10:30am至9pm
  • 年初一至二︰全线分店营业时间会调整为11am至8pm
  • 年初三︰荃湾、将军澳、马鞍山及屯门分店营业时间为10am至10pm；元朗千色Citistore为10am至9:30pm，而C生活天水围店则为11am至8:30pm年初四起︰全部门市会恢复正常营业时间

9. 佳宝食品超级市场

京东旗下的佳宝食品超级市场，今年大年初一（2月17日）全线分店会休息，而由年初二（2月18日）起会恢复正常营业时间7am至8pm。

9. MUJI 无印良品

MUJI无印良品所有分店，包括Café&Meal MUJI，于年廿九会延长营业时间，全线无印良品分店会延长最晚至10pm，详情请参考上图Café&Meal MUJI则会营业时间至最晚10pm。

而年初一（2月17日）都会照常营业，营业时间为12nn至9:30pm，所有分店于年初二（2月18日）起会恢复正常营业时间。

 

