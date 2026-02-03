GU新春贺年祭一连3周优惠！「神裤」减价至$149 满额送收纳盘 会员1方法免费换人气袋
迎接龙年来临，不少人都会买新衫过年，来自日本东京的亲民时尚品牌GU，向来以紧贴潮流的设计及高性价比深受港人欢迎。趁农历新年，GU即日起于全线门市及网店同步推出「新春贺年祭」优惠。包括多款人气单品以新年限定价发售，极备欢迎的「神裤」只需$149即可入手。消费满额更可获实用礼品及人气袋款，即睇内文详情！
连锁服饰店GU新年贺年祭优惠！「神裤」劈价至$149
1. 一连3周有优惠！抢手「神裤」$149
GU新春贺年祭的首轮限定优惠，由即日起至2月12日举行，多款皇牌单品会以惊喜价发售。重点推介包括有「神裤」之称的Barrel Leg Jeans，能完美修饰腿部线条，新年限定价只需$149。
同系列的裤Carrot Slacks、红色内搭Cotton Blend Square Neck Camisole及百搭易衬的Easy Care Broadcloth Shirt都有优惠，适合不同聚会场合穿著。
2. 满额即送实用收纳盘
于2月6日至19日期间，顾客于GU门店或官方网店单次消费净额满$350，即可免费获赠便携实用的「好运」收纳盘一个，有新春限定红色及经典啡色，精致小巧。
3. 会员免费换人气袋
为答谢会员，GU特别加码推出「会员评价有礼赏」活动，会员只需在2月19日前，于官方网店为指定商品撰写真实的试穿评价，并提交简单的活动登记表格，GU会选出100位评价最具体的会员，免费送出Cylinder Bag或Soft Nylon Cocoon Shoulder Bag一个。
GU新春贺年祭优惠
- 日期： 即日起至2024年2月19日（各项优惠活动期限不同）
- 地点︰香港全线门店及官方网店 >>按此<<
- 条款及细则：满额赠品颜色随机派发，数量有限，送完即止
资料来源︰GU Hong Kong
