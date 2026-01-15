国产版韩国美妆店「Olive Young」？店面陈列装修/品牌标志极相似 内地网民叹：好丢人……

韩国国民级药妆店Olive Young向来深受当地人及海外旅客欢迎，出售多款人气彩妆、护肤品及保健食品等，成为旅客必到扫货「景点」。不过，最近有韩国媒体报导内地出现一间名为「Only Young」的美妆店，该品牌的标志到店面陈列及装修风格均与Olive Young非常相似，引起两地网民讨论，有内地网民更表示：「误导性拉满！」

国产版韩国美妆店「Olive Young」？店面陈列装修/品牌标志极相似

韩国药妆店Olive Young提供多样化的美妆护肤商品，从平价到专柜商品一站式购物体验，并以「健康美」为概念，涵盖美妆、护肤、保健品，甚至健康食品与零食，成为旅客游韩时必到之处。最近，有韩国媒体报导，内地长沙出现一间名为「Only Young」的美妆店，除了名字与「Olive Young」相似，其招牌绿色的品牌标志及店内陈列设计亦令人容易混淆。

其实，有小红书内地网民早于2024年8月已发现「Only Young」于内地湖南长沙出现，并发文表示「长沙开了Olive Young？哦，原来是Only Young」。其后，有韩国网友于去年底到长沙参加朋友的婚礼，对「Only Young」与「Olive Young」的相似程度感惊讶，再次引起网络热议。其实，Olive Young曾于2013年于上海开设中国首店，曾一度扩展至10间分店，后来因营收问题全面撤出内地市场。

内地网民叹丢人：误导性拉满！

对于内地出现与韩国品牌极为相似的药妆店品牌，有内地网民直言两者的确非常相似，「真的会以为Olive Young的名字长那么像就算，连logo的颜色都要抄」，有人则狠批这些疑似抄袭的行为「丢人」，「都甚么年代了，还搞这种山寨」、「是想不到店名了吗？真的好丢人」。有网民表示这做法容易误导消费者，「误导性拉满」、「不太体面，吃相难看是有的」。有网友批评做法，或有机会令居韩中国人遭受冷嘲热讽，「连个名字都不能自己取，非得山寨别人，有些包装设计一看就是抄袭，被投诉多了才改」；有内地网民则表示品牌疑似抄袭的行程确是不该，但各地其实都有不同程度的抄袭情况，「说的他们没抄袭过似的」。

文:RY

资料及图片来源:青柠小漾美妆店、Ddda_v、麻浦区蔡依林、_pialeah_@Threads、dannis_son@Threads