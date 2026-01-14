无线喇叭新唱将｜Cambridge L/R系列、Samsung Music Studio多平台串流享乐 百年老牌ELAC初试啼声

当乐迷习惯了串流享乐，影音大厂好，百年喇叭品牌也好，为在市场分一杯羹，都赶紧带来无线喇叭，如Cambridge Audio一口气发布3款书架式的L/R系列，Samsung则请来法国设计师Erwan Bouroullec打造简约家品般的Music Studio系列，至于ELAC也趁机推出蓝牙喇叭NAVA100初试啼声。

Cambridge/Samsung/ELAC无线喇叭新唱将

Cambridge L/R系列：S/M/X三种尺寸

近年成功转型的Cambridge Audio，即将再添书架式无线喇叭新成员L/R系列，除了主打StreamMagic平台无线串流，亦可透过HDMI、USB-C及模拟输入连接其他器材，更重要是备有S/M/X三款尺寸大小，迎合不同家居环境。

2.5路声学设计

音箱采用简约方正设计的L/R系列，乍看似传统2路分音喇叭，实际上L/R X及L/R M同样用上2.5路声学设计，前方、两侧及底部分别装上1个全新研发的Torus高音单元、2个低音单元及2个抵消式被动辐射器，只差单元尺寸略有不同。既是主动式喇叭，全线内置Class D放大器，其中L/R X总功率达800W，L/R M亦有300W，至于最小巧的L/R S则为100W，由于音色经工程团队专业调校，均衡度十分高，而DynamicEQ更会在低音量时，保留低频应有的厚度及细节。此外，L/R系列设有摆位及房间补偿功能，自动因应喇叭与墙壁的距离，以及房间大小进行校正。

内置StreamMagic Gen 4平台

为迎合无线串流享乐，L/R X及L/R M一如同厂串流播放器及一体式音响，内置StreamMagic Gen 4平台，可经WiFi串流Hi-Res音讯，亦支援AirPlay 2及Google Cast，且兼容Tidal Connect、Spotify Connect、Roon Ready等应用，发烧友亦可直插LAN线连接网络，又或HDMI eARC、USB-C、RCA、光纤以有线方式接驳影音器材。至于L/R S只支援蓝牙无线连接，但对应aptX HD编码，同时提供USB-C、RCA等连接。

售价（每对）：$3,980起（S）、$11,980起（M）、$17,980起（X）

查询：按此

Samsung Music Studio：大师操刀简约至上

Samsung早前在CES 2026发布全新Music Studio系列无线喇叭。

圆中带方的Music Studio 5，内置4吋低音及双高音单元，支援AI动态低音控制。

Music Studio 7同时具备左、前、右与向上发声单元，可营造3.1.1声道空间音效。

Music Studio 5/7简约造型由法国设计师Erwan Bouroullec操刀。

近年Samsung影音产品改行高格调路线，如画架电视、画框喇叭，而刚在CES 2026亮相的Music Studio系列WiFi无线喇叭，再度找来法国设计师Erwan Bouroullec合作，设计出犹如家居摆设的Music Studio 7（型号LS70H）及Music Studio 5（LS50H），前者采用传统方形音箱，不但具备左、前、右与向上发声单元的 3.1.1 声道，能营造自然立体的3D聆听体验，还支援24bit/96kHz Hi-Res串流，透过Q-Symphony串联同厂电视或Soundbar，更可成为家庭影院一部分。

至于Music Studio 5拥有2.1声道，内置4吋低音及双高音单元，并整合导波结构，透过系列主打的AI动态低音控制（AI Dynamic Bass Control），确保强劲音量输出下，低频不会过重令音色失真。

Music Studio 5售价：249美元（约1,940港元）

Music Studio 7售价：499美元（约3,890港元）

ELAC NAVA100：百年老牌初试啼声

面对无线享乐洪流，传统喇叭大厂逐一被攻破，继Dynaudio、B&W、KEF后，即将迈向100周年的德国ELAC，也带来首款无线喇叭NAVA100，外形坚守方形音箱设计，内置3吋全频单元，以及一对增强低频效果的被动式辐射器，透过10W RMS扩音器驱动，官方指在 1米 处的最大音压达95dB，若经Dual Play立体声配对，足以把小房间炸得震耳欲聋，而音色仍能保持品牌特性，高音延伸性强，低频反应快。NAVA100采用蓝牙5.3连接，最大音量下可续航6小时，25%音量则可延长至15小时，经USB-C充电最快2小时可充满。

售价：229美元（约1,781港元）

查询：按此

文：B1807

图：B1807、Samsung、ELAC