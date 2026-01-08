国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000

国家补贴2026｜港人除了北上深圳吃喝玩乐外，不时还会入手平价内地家电或手机。为继续刺激消费市场，中国内地商务部早前推出2026年新一轮的《购新补贴实施方案》（下称「国家补贴」），市民购买手机、电脑平板或家电等，可享高达¥2000的补贴。而计划其中一大亮点，就是港人凭回乡证都能受惠，可以平近香港$800的价钱入手最新型号iPhone 17！即睇内文国家补贴2026年优惠详情、领取方法及资格。

新一轮2026国家补贴推出！数码/家电减高达¥2000 港人凭回乡证受惠

中国内地商务部与国家发改委于2026年1月1日，正式启动新一轮《购新补贴实施方案》，即「国家补贴」，首批高达625亿元人民币的资金已全面下达。

新一轮国家补贴计划主要涵盖数码产品及家电两大类商品，于数码产品类别中，更比去年国补新增两类型产品，合共11大类。

5类国家补贴数码产品

手机

平板电脑

智能手表／手环

智能眼镜

智能家居产品（包括适老家居）

补贴详情及细则

单件产品售价需在¥6,000或以下

补贴比例为售价15%，上限¥500

每位消费者每类产品只限使用补贴一次

6类国家补贴家电

雪柜

电视

洗衣机

冷气机

电脑

热水炉

补贴详情及细则

家电的能效标准必须达到国家的1级能源效率或水效标准

补贴比例为售价15%，上限¥1500

每位消费者每类产品只限使用补贴一次

实测京东以「国补价」买iPhone 17 到手价平香港近$800

不少内地网购平台已特设「国家补贴」栏目，如京东、天猫等，方便市民以国补价购买数码及家电产品。以电商平台京东为例，Apple iPhone最新型号iPhone 17属于「国补」清单上的产品，入门版256GB原价¥5999，领¥500补贴后只需¥5499即可入手，惟512GB则不在国补之列。而iPhone 17同款型号的香港官网价需$6899，折算后比香港便宜约$800。

此外，于京东购买iPhone 17 256GB还有一项「以旧换新」优惠，最高可减¥700，即最平¥4799。不过这项优惠需有中国身份证或港澳居民居住证实名认证，凭回乡证领「国补」的港人未必适用。

港人如何领取与使用补贴？

新一轮国家补贴计划不设户籍限制，适用于港澳居民，但需满足几个基本条件︰

持有有效的回乡证 拥有内地实名认证的电子支付工具，如云闪付手机App、内地版的微信支付钱包 内地电话号码

于「云闪付」使用回乡证领取国家补贴步骤

下载「云闪付」手机应用程式 「云闪付」帐号必须先完成「实名登记」手续 在「全国政府补贴专区」页面中选取深圳地区，并完成申请程序 以内地电话号码注册帐号 添加内地银行卡或信用卡 完成后即会进入「领券页面」，之后便可点选自己需要的补贴的家庭电器或电子产品项目 点选后即可按「领取」 之后再输入申请人姓名、手机号码、回乡证号码等相应资料 点选需要的「国家补贴」折扣项目 签署并提交电子承诺书，即可领券 于领券后72小时内，于指定门市购买数码产品时以「云闪付」支付时，便可兑换，即享高达¥2000折扣

微信支付钱包（内地版）领取国家补贴步骤

下载并安装「WeChat」应用程式 进入「我的」页面，选择「支付与服务」 点击右上角选单，选择「切换钱包地区」 选择「中国大陆」 搜寻「广东粤焕新以旧换新公共服务平台」 选择「数码和智能产品购新」或「家电以旧换新」，再选择需要的产品项目，点按「领取资格券」 输入申请人姓名、电话号码及、回乡证号码等相关资料 签署、提交电子承诺书后即可领券

备注︰「补贴资格券」于领取日起3日内有效，于门店购物时必须于「微信支付」内使用优惠券及完成支付

购买「国补」数码/家电注意事项

然而，港人如欲购买有国家补贴的数码或家电产品，需注意以下几点︰

优惠期限︰ 据官方公布，国家补贴计划的有效期为2026年12月31日。但由于补贴设有配额，有传部分配额可能会提前用完。建议有需求的消费者应尽早领券购买心水产品，以免错失良机

据官方公布，国家补贴计划的有效期为2026年12月31日。但由于补贴设有配额，有传部分配额可能会提前用完。建议有需求的消费者应尽早领券购买心水产品，以免错失良机 保养服务︰ 于内地购买的手机或电器，即使该品牌在港设有分公司或分店，通常也无法在香港享用保养服务。如需维修，必须自行将产品带回内地处理

于内地购买的手机或电器，即使该品牌在港设有分公司或分店，通常也无法在香港享用保养服务。如需维修，必须自行将产品带回内地处理 关税问题︰有网民曾分享，想携带电器回内地维修，但于过关时，关员会要求出示内地购买证明，否则可能需要缴交税款

资料来源︰广东粤焕新以旧换新公共服务平台