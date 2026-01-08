韩国The North Face羽绒外套涉造假 标榜鹅绒实混入鸭绒 13款商品标示不实 品牌道歉兼承诺全额退款

踏入秋冬季节，除了长袖衣裤之外，羽绒亦是常见的御寒保暖衣物。羽绒外套内的最常见的多为鹅绒及鸭绒，亦成决定保暖效果的重要物料。最近韩国发售知名户外品牌The North Face被爆出其羽绒填充物标示不实，多款标榜使用鹅绒的羽绒外套，实际填充物为保暖度较逊色的「再生鸭绒」，当地品牌营运商Youngone Outdoor已公开致歉并承诺对受影响产品全额退款。

韩国The North Face羽绒外套标榜鹅绒实混入鸭绒 13款商品标示不实

羽绒外套既轻量且保暖，成为不少人的冬日御寒保暖之选。不过，由于市面上羽绒外套已为制成品，消费者大多从衣物成份表得知其绒毛与其他物料的比例。早前有韩媒报导，有消费者于韩国知名潮牌网店Musinsa入手羽绒外套后，质疑产品的填充物并投诉。后来韩媒深入调查后，发现包括「The North Face」在内的多款羽绒衣，标榜使用保暖度较佳的鹅绒，实混入大量保暖效果较逊色的再生鸭绒。除了Musinsa之外，W Concept、ZIGZAG等多间韩国人气网购平台，亦有出售标示不实的羽绒产品，部份商品的鹅绒含量甚至低至6%，远低于标示上的80%。

就Musinsa出售的The North Face羽绒外套，有13款共28个型号的羽绒产品被认定存有标示错误问题。这些产品于销售平台称填充为「鹅绒80%、羽毛20%」的比例，但检测结果表示有11个型号使用了再生鸭绒、4个型号填充了羽绒和聚酯纤维的混合物，1个型号则填充了100%聚酯纤维。除了Musinsa之外，W Concept、ZIGZAG等多间韩国人气网购平台，亦有出售标示不实的羽绒产品。

品牌道歉兼承诺全额退款

当地品牌营运商Youngone Outdoor就事件道歉，并表示已对所有线上及实体店发售的羽绒产品进行全数盘点，并针对2025年7月初以来售出13款误标产品提供全额退款，消费者可选择退货或换货。此外，为了避免日后影响网店商誉，包括Musinsa、W Concept在内的网店采取严格措施，强制要求服饰品牌公开填充物检测报告，或者网店自行进行检测，确保产品资讯的真实性，同时修改或下架问题产品资讯。

消委会建议选购羽绒6大要诀

根据消委会网页显示，羽绒多来自水鸟，羽绒的成分有绒毛（down）和羽毛（feather）。绒毛是指鸭鹅等水鸟的胸腹部分的柔软绒毛或朵绒，羽毛则是来自颈及两侧，绒毛比例愈高，质素愈好，价钱亦会较昂贵。取自成熟白鹅的羽绒，朵绒最大，品质最好，鸭绒次之，其他陆上禽鸟例如鸡或火鸡的毛，会被水沾湿及不保暖，品质较次。消委会建议消费者可从标签所示的含绒量、蓬松度、充绒量等6大要诀和选购保暖的羽绒衣：

参考衣物标签：理想的羽绒衣标签会详细列出面料（shell）和内里（lining）的成分、填充绒毛及羽毛成分比例（down and feather content）、填料的重量（充绒量）、蓬松度、洗濯及干衣指示，大部分还包括品牌、尺码大小及其他资料。 用手摸拍：选购时，用手触摸羽绒衣，凭手感来判断内藏的物料是羽毛或是绒毛较多，若感觉有硬的羽毛梗，羽毛含量会较高，绒毛含量就相对较低，保暖性较差。 用鼻子「闻」：选购时嗅嗅看有没有异味，因羽绒来自家禽鸟类，若羽绒未彻底清洁和消毒，就容易藏细菌，不衞生之余还可能产生异味。 外层物料：羽绒衣怕潮湿，因湿水后保暖程度会降低，所以羽绒衣的外层多采用高密度编织以防羽绒「走脱」。如要做到车缝位置都防水，技术要求更高，例如在拉链及接缝位置用上防水压胶技术，这些设计再加上剪裁的繁复性等，都会影响衣物的售价。 车缝线的紧密度：选购时要注意缝线是否完整、用线是否细致、有没有脱线等情况。若车缝做工过于粗疏，羽绒会随穿着及洗濯等移动，日久之下，羽绒会集中在衣服下方，衣服可能变得不保暖。 亲身试穿：不同品牌的羽绒衣有不同的袖长、肩膊阔度、腰身及长度等，要亲身试穿，感受羽绒衣的保暖性和产生「暖意」的速度，才能找到适合自己的。

文:RY

资料及图片来源:The North Face Korea、八大民生新闻