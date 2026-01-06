新年利是封2026｜马年商场利是封/挥春换领攻略 灿子/HANGYODON

迎接丙午马年，各大商场纷纷推出设计精美的限量版利是封，为传统新年增添一份时尚与祝福。置富Malls 带来人气插画家Akirambow笔下的灿子SHO-CHAN「置『灿』你笑口常开利是封套装」，MOSTown新港城中心则联乘Sanrio人气角色HANGYODON，推出别注版「如『鱼』得水贺年套装」及「风生『水』起尊贵贺年套装」。此外，东港城、卓尔广场及life@KCC 携手呈献「千格玲珑」限量版精致利是封，以古典马赛克镶嵌艺术拼贴吉祥图案。这个新年，不妨到各大商场消费换领，为亲友送上独一无二的祝福。

新年利是封2026｜马年商场利是封/挥春换领攻略

置富Malls诚邀人气插画家Akirambow笔下的灿子SHO-CHAN及其家族成员，以新年造型走入旗下四大商场，呈献【置富Malls x SHO-CHAN置「灿」你迎新春】。今年置富Malls悉心设计的「置富Malls x SHO-CHAN．置『灿』你笑口常开利是封套装」，透过拉动利是封上的机关，灿子和妹妹小琪即以开心笑颜向各位送上贺年祝福。利是封设计采用贵气烫金，造出矜贵闪烁感觉，为亲朋好友带来「灿」式笑容与好运。

置富Malls x SHO-CHAN「置『灿』你笑口常开利是封套装」换领详情

日期： 2026年1月17日起

时间： 中午12时至晚上8时

地点： 各商场礼宾部（置富Malls旗下指定商场（+WOO嘉湖、置富第一城、置富都会、马鞍山广场、都会駅、丽港城商场、丽城荟、华都大道、映湾荟、银禧荟、荃荟）） (华道大道: 自助礼品换领站)

换领方法： Fortune+ 会员凡于置富Malls指定商场内任何2间不同商户累积消费满HK$400，包括HK$300或以上的电子货币，或到Fortune Malls App 使用Point+，即可换领「置富Malls x SHO-CHAN．置『灿』你笑口常开利是封套装」乙套（每套两款，共8个利是封）。

回到目录

MOSTown新港城中心首度联乘Sanrio人气角色HANGYODON，推出新春限定主题商场装置「MOSTown新港城中心 x HANGYODON 风生『水』起花庭园」。最令人期待的，莫过于独家推出的两款限量别注版利是封套装：「如『鱼』得水贺年套装」及「风生『水』起尊贵贺年套装」。HANGYODON换上新春达摩造型，寓意愿望实现和福气满载，向亲朋好友传递好运祝福。利是封内页更印有期间限定商户礼遇二维码，让大家在派发利是的同时，也能分享商场内的消费乐趣。

MOSTown新港城中心 x HANGYODON 风生「水」起贺年套装换领详情

日期： 2026年1月23日至3月3日或换完即止

时间： 中午 12 时至晚上 10 时

地点： MOSTown 新港城中心 L3 会员专区

换领方法： H．COINS会员以电子货币即日消费满指定金额，并亲临L3会员专区，即可换领指定贺年套装。消费满HK$688可换领「如『鱼』得水贺年套装」乙盒（每盒8个利是封），消费满HK$1,388可换领「风生『水』起尊贵贺年套装」乙盒 (每盒8个利是封）。

回到目录

将军澳东港城、屯门卓尔广场及葵兴life@KCC携手推出「千格玲珑」限量版精致利是封。

将军澳东港城、屯门卓尔广场及葵兴life@KCC携手推出「千格玲珑」限量版精致利是封，以匠心工艺迎春接福。利是封设计灵感源自古典马赛克镶嵌艺术，透过千格色块细致拼贴，创作出４款祥瑞图案，包括象征年年有余的锦鲤、寄予爱与希望的蜂鸟、寓意富贵腾达的骏马，以及象征富贵吉祥的牡丹。利是封设计采用手感细腻的触感纸，结合哑色烫金、透明幻彩及精致雕凸的印刷技术，以传统中式艺术美学突显古典马赛克设计的精致韵味，为新春佳节添上一抹华丽喜气。

东港城 x 卓尔广场 x life@KCC「千格玲珑」利是封换领详情

日期： 2026年1月16日至2月16日(或至换完即止)

换领时间： 下午1时至晚上10时 (东港城及卓尔广场)；上午10时至晚上10时 (life@KCC)

换领地点： 2楼礼品换领处 (东港城)；地下顾客服务中心 (卓尔广场)；joy@KCC 2楼礼宾部 (life@KCC)

换领方法： The Point会员于东港城、卓尔广场或life@KCC即日电子消费满HK$800（最多累积2张不同商户发出之即日单据，每张须消费满HK$100），即可换领「千格玲珑」限量版精致利是封一套（每套4款各2个，共８个）

回到目录

北角汇、MIKIKI、PopWalk天晋汇「锦鲤迎春御吉祥」利是封 御守主题

北角汇、MIKIKI、PopWalk天晋汇、荃锦中心及新领域广场——携手推出限量版「锦鲤迎春御吉祥」利是封。设计以「锦鲤御守」为主题，将满载祝福的字句刻印于六款精致立体的利是封面上，寄寓六六大顺的平安与吉祥，祝愿大家新一年福泽安康

北角汇、MIKIKI、PopWalk天晋汇「锦鲤迎春御吉祥」利是封

日期：2026年1月16日至2月16日（或至换完即止）

换领时间：上午10时至晚上10时（按个别商场换领时间而定，详情请参阅场内宣传品）

换领地点：北角汇、MIKIKI、PopWalk天晋汇、荃锦中心及新领域广场顾客服务中心

换领方法：凭该商场商户即日发出的电子发票累积消费满HK$800，可换领利是封1套；累积消费满HK$1,600可换领利是封2套；累积消费满HK$2,400可换领利是封3套。每套6款，每款各一个

回到目录

为迎接丙午马年，新鸿基地产旗下商场：上水广场、将军澳中心、锦荟坊特别联手推出限量版「花漾锦绣」刺绣利是封。设计灵感取材自经典新春花卉，结合传统刺绣工艺，匠心打造四款寓意吉祥的精致利是封。每一款皆以独特花语，为收礼者献上诚挚祝福，祝愿新一年花开富贵、幸福满载、吉祥如意。

上水广场、将军澳中心、锦荟坊利是封换领详情：

推广日期：2026年1月16日至换完即止

换领时间：上午10时至晚上10时

（按个别商场换领时间而定，详情请参阅场内宣传品）

换领地点：各商场顾客服务中心

换领方法：凭该商场商户即日发出消费满HK$800之电子发票，可换领「花漾锦绣」利是封1套。每套包含2款 (共6个)，合共2套利是封组合以供选择。

回到目录

太古城中心 x 松与松 「福满松盆」利是封套装

太古城中心首与青年艺术家谢凸携手合作，将其品牌「松与松」笔下形象鲜明的松树插画及传统盆栽文化的元素及时下「新禅生活」的精神带到商场，由1月30日至3月3日优雅呈献《福运松林》新春主题布置，更推出全新1套8个的「福满松盆」利是封套装，盛载满满的祝福！艺术家谢凸让传统意象透过现代艺术手法加添趣味，以东方盆栽与园林为创作基础，把盛大的《福运松林》开运之旅浓缩在利是封方寸画面之上，犹如一座「开运小松林」以艺术家谢凸笔下的角色「睡眼青松」为主体，加上高贵的植绒材质强调触感惊喜，错落有致的烫金效果轻奢矜贵，突显设计趣味！

太古城中心「新年购物消费赏」换领详情

换领日期：2026年1月30日至3月3日

换领时间：11am - 9pm

换领地点：太古城中心二楼LIVE+服务处（近265号舖）

换领方法：LIVE+会员在太古城中心及太古城指定商户在14日内以电子货币消费满指定金额， 即可换领「福满松盆」利是封套装*及指定商户电子礼券。

回到目录

西沙GO PARK跃马GO迎新春利是封套装

丙午年马年将至，西沙GO PARK以「炫梦旋转木马」为主题，精心推出「跃马GO迎新春利是封套装」，为您献上最纯粹、最挚诚的马年祝愿，寓意新一年好运连连、丰足富饶！封套设计巧妙融合传统吉祥元素与精致工艺，主调选用艳亮粉色和典雅红色，象征新一年福气冲天、红运当头。细节工艺更见心思：好运木马主体采用立体激凸印刷，塑造出精致质感；马鞍部分以烫金点缀，而绚丽绽放的烟花线条则施以烫红金工艺雅致夺目，增添节日风彩！

封套不仅外观精美，更内藏巧思机关：轻轻向上拉动内层，马戏帐幕中便会跃出「马上富贵」与「马上幸福」的祝福语句，将吉祥寓意融入互动乐趣之中。

「跃马GO迎新春利是封套装」换领详情

换领日期：2026年1月16日－2月16日

换领时间：早上10时－晚上10时

换领地点：西沙GO PARK地面顾客服务中心（近Tesla）

换领方法：The Point 会员于场内任何「即赚分」商户即日以电子货币消费满HK$388（最多可累积2张不同商户的发票），即可换领「跃马GO迎新春利是封套装」乙套（每套两款设计各4个，共8个）。

回到目录

文：M