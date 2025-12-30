LINE FRIENDS 香港门市全线离场 APM店除夕结业！清货大减价全场货品3折起 网民叹潮流地标消失

LINE FRIENDS Store香港门市全线离场！最后一间位于观塘APM的门市，将于除夕夜（12月31日）正式结业，目前店内正进行清货大减价，全场货品3折起发售。不少网民对于APM店结业消息感到可惜，感叹又一潮流地标消失，「冇得再同熊大影相。」虽然LINE FRIENDS门市全线离场，但官方已在社交媒体预告「新去向」，指未来将会另觅1新地点设新主题POP-UP STORE，即看下文了解详情。

LINE FRIENDS Store APM店12.31结业！清货大减价全场货品3折起

近日，有网民在Threads上发文，指近日到LINE FRIENDS Store观塘APM店时，意外发现店内正进行大减价，才得悉门市营业至12月31日，「谂住出嚟买圣诞礼物去Party，睇到做紧减价咁开心，点知听到有职员话原来APM舖头做埋31/12就完啦。」现在全场正进行清货大减价，货品均以3折起发售，包括人气角色熊大、兔兔、莎莉的周边产品等。

LINE FRIENDS原是即时通讯软件LINE设计的官方贴图人物，后来推出了以角色为主题的周边产品、动画及游戏，成功吸引到大量粉丝。LINE FRIENDS Store自2010年起进驻香港，高峰时期拥3间直营店，分别位于铜锣湾希慎广场、东涌东荟城及观塘APM。虽然2020年曾宣布香港实体店全线结业，但2021年以POP-UP STORE形式回归。如今APM店结业后，香港将暂时告别LINE FRIENDS的常设门市。

网民叹潮流地标消失：冇得再同熊大影相

结业消息引起网民热议，不少网民感到可惜，感叹又一潮流地标消失，「第一张相熊大个样望落有啲sad」、「原本一间变半间，啲货又少又唔新，想帮衬都落唔到手，只系每次行过都忍唔住会影过N次嘅熊大影相」、「门口只熊大，我两个仔细个见到实会跑埋去揽住影相。」

也有网民分析结业原因，「而家兴PopMart，周围都系，但个人觉得Line Friends可爱好多」、「其实淘宝旗舰店已经抢咗唔少生意，因为人哋上新快，同埋价钱起码平1/3，我次次经过apm都系冷冷清清，同埋冇嘢买得落手，都系香港租金太贵累事！」、「香港消费下流，好多正常牌子都变到无人肯消费去买。」

官方预告重返铜锣湾希慎：以新主题同大家见面

不过，一众LINE FRIENDS粉丝毋须太失望，LINE FRIENDS官方早前已在社交媒体预告好消息，指未来将会重返铜锣湾希慎广场，以全新主题的POP-UP STORE形式回归，「LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place 即将以新主题同大家见面！敬请期待！」

图片及资料来源：Threads@fishbao._、Threads@_ooochick_、Threads@simonekwok、Threads@leungkakileung、Instagram@store_linefriendshkg

文：Y