周末好去处｜＠cosme/BAPE/THE TOKYO 美妆乐园 时尚潮牌 人气登陆

即将踏入2026年，时尚潮流界也传来好消息，计有日本美妆店 ＠cosme 三层大型店登场，另有潮流品牌A BATHING APE（BAPE）及专售日本Designer Label时装的THE TOKYO选址尖沙咀开设全新旗舰店，让血拼族开心迎接新年！

数百品牌云集 超好逛三层美妆店

日本超人气美妆店 ＠cosme ，深受爱靓一族欢迎，如到日本扫货的话，一定被其多元化单品所吸引。而最近有个好消息，就是品牌首间海外旗舰店进军香港，这座三层高的美妆店，占地超过14,000 平方呎，共有450 多个品牌与超过 8,000 款精选产品，当中更包括超过 30 个首次进军香港的日韩人气美妆品牌。进入店内，经典的港日美妆大赏区就在眼前，得奖商品整齐排列，种类丰富多元。专区更汇集了港日美妆大赏的得奖好物，让大家随时掌握美妆潮流，轻松搜罗到心仪产品。

店内还有一个特色，就是设有期间限定店，今期重点推介Lululun 限定店，品牌以人气热卖的面膜系列，赢得众多美妆大奖。KANEBO 限定店以「I HOPE」为主题，现场有深度检测肌肤、玩即影即有，体验皇牌滋养弹力活肌日霜、紧致修护晚霜，更设多款折扣优惠及产品刻名服务。

INFO

＠cosme

地址：尖沙咀亚士厘道 7 号G/F 至 2/F

查询︰hk.cosme.net/flagship

时装餐厅联乘 潮牌新风格

日本街头潮流巨头A BATHING APE（BAPE）全新登陆1881 HERITAGE，新店铺外部以弧形LED萤幕为视觉焦点，呈现灵感源自香港标志性霓虹灯的定制动画。店内陈列玻璃钢雕塑，而室内空间首次采用全白色的极简风格，非常独特。品牌同步推出两款门市独家的限定短袖T恤，黑色款式将璀璨繁华的香港夜景为主题，白色款式则以趣味笔触绘制BABY MILO漫游在渡轮、钟楼及大馆等标志性地标的情景，是值得珍藏的时尚单品。值得留意的是，品牌更联手东京人气班戟店FLIPPER'S开设主题餐厅「BAPE CAFE!?」，风格鲜明的室内与室外用餐区铺设经典ABC CAMO桌椅，带来全方位潮流生活体验。

INFO

A BATHING APE

地址︰尖沙咀广东道2A号「1881 HERITAGE」地下G08A号铺

查询︰int.bape.com

日本设计时装 首间海外门巿

专售日本Designer Label时装的THE TOKYO首次登陆香港，亦是品牌首间海外门店，当然成为时尚界热话，新店选址1881 Heritage并有两层高，面积逾2,600平方呎，引入包括ATON、Irenisa、White Mountaineering、N.HOOLYWOOD等日本品牌。 新店设计营造象征现代奢华的购物空间，店内中央特别设置宽敞的Lounge休憩空间，让大家血拼也分外舒适。

INFO

THE TOKYO

地址：尖沙咀广东道2A号1881 Heritage House 1地下及一楼

查询：9770 2158

文︰Angel 图︰品牌提供