尖沙咀名牌服饰开仓低至1折！Ingrid Millet护肤套装/男女装皮鞋$388起 大量童装鞋袜/玩具低至$39 满额额外再享85折

圣诞节少不免与亲友聚餐，举行圣诞派对同时交换礼物，如果大家尚未决定圣诞礼物，便要准备最后冲刺！尖沙咀海港城展销集由即日起至12月29日举行低至1折的名牌服饰及童装玩具开仓，Ingrid Millet护肤套装$388起，大量童装鞋、服饰及玩具低至$39，最适合入手作圣诞礼物之选！

尖沙咀海港城展销集开仓低至1折！Ingrid Millet护肤套装/男女装皮鞋$388起

大家如未有头绪准备圣诞礼物，或许可以到尖沙咀海港城展销集开仓寻找灵感。尖沙咀海港城展销集正进行低至1折的名牌服饰及童装玩具开仓，深受女士欢迎的Ingrid Millet亦在减价之列，胎盘胶原紧致再生面膜套装从原价$748减至$388，折扣达52折；全效水漾紧致保湿抗皱修护套装半价后售$1,588。至于服饰方面，FILA、Champion低至$159，当中不乏长袖卫衣及外套，至于Josef Seibel、Aiuti男女装皮鞋$399起，适合大家趁减价时为新年置装。

大量童装服饰/玩具低至$39

圣诞节为小朋友准备玩具作礼物便最好不过，今次开仓涵盖大量玩具以及童装服饰低至$39，玩具款式众多，包括玩偶、车仔、迪士尼主题玩具等，相信小朋友收到会相当兴奋。学童白色波鞋减价至$100/对，同场亦有返学皮鞋；日本童装袜$50/4对。减价服饰还包括中式服装，适合家长提前入手为农历新年作准备。现场精选货品2件额外9折，3件再享85折，想入手圣诞礼物或新年置装便不要错过！

名牌服饰．美妆．童装玩具开仓XMAX SALE

日期：即日起至12月29日

时间：上午11:00至晚上9:00

地点： 尖沙咀广东道7号九仓电讯中心5字楼 (海港城展销集)

文:RY

资料及图片来源:海港城展销集 Harbour City Bazaar